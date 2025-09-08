logo ebc
Parlamento francês destitui premiê e aprofunda crise política

Presidente Macron terá de buscar 5º primeiro-ministro em dois anos
Elizabeth Pineau e Charlotte Van Campenhout - repórteres da Reuters
Publicado em 08/09/2025 - 17:20
Paris
François Bayrou discursa no Parlamento francês antes da votação que o destituiu do cargo de primeiro-ministro 08/09/2025 Reuters//Benoit Tessier/Proibida reprodução
Reuters

O Parlamento da França votou nesta segunda-feira para derrubar o governo por causa de seus planos para controlar a crescente dívida nacional, aprofundando uma crise política que está enfraquecendo a segunda maior economia da zona do euro em um momento de fortes tensões globais.

Macron, que está enfrentando apelos da oposição para dissolver o Parlamento e renunciar, em vez disso, buscará seu quinto primeiro-ministro em menos de dois anos. Seu gabinete informou que ele nomeará um primeiro-ministro nos próximos dias.

Bayrou, que assumiu o cargo de primeiro-ministro há apenas nove meses, apresentará sua renúncia na terça-feira, informou seu gabinete.

Bayrou havia convocado o voto de confiança inesperadamente para tentar obter apoio parlamentar para sua estratégia de reduzir um déficit que é quase o dobro do teto de 3% da União Europeia e para começar a lidar com uma dívida equivalente a 114% do PIB.

Mas os partidos de oposição estavam pouco dispostos a apoiar a economia planejada de 44 bilhões de euros no Orçamento do próximo ano, com uma eleição para o sucessor de Macron em 2027.

"Este momento marca o fim da agonia de um governo fantasma", disse a líder da extrema-direita Marine Le Pen, pressionando por uma eleição parlamentar antecipada, que Macron até agora descartou.

"Macron está agora na linha de frente, enfrentando o povo. Ele também precisa sair", disse Jean-Luc Mélenchon, líder do partido de extrema-esquerda França Insubmissa, no X.

Quem será o próximo?

Macron poderia agora nomear um político de seu próprio grupo governista minoritário centrista ou das fileiras dos conservadores como o próximo premiê, mas isso significaria dobrar uma estratégia que não conseguiu produzir uma aliança estável.

Ele poderia se inclinar para a esquerda e nomear um socialista moderado ou escolher um tecnocrata.

Nenhum cenário deve ser capaz de dar ao próximo governo uma maioria parlamentar. Era inevitável que a necessidade de formar um novo governo resultasse em uma diluição do plano de redução do déficit, disse o ministro das Finanças, Eric Lombard, antes da votação.

Macron pode acabar decidindo que o único caminho para sair da crise é convocar uma eleição antecipada, mas até agora ele tem resistido aos apelos do Reunião Nacional de Le Pen e do França Insubmissa para dissolver o Parlamento pela segunda vez.

Bagunça Fiscal

A tarefa mais urgente do próximo governo será a aprovação de um orçamento - o mesmo desafio que Bayrou enfrentou quando assumiu o cargo.

"Vocês têm o poder de derrubar o governo, mas não têm o poder de apagar a realidade", disse Bayrou aos parlamentares antes do voto de confiança.

"A realidade permanecerá implacável: as despesas continuarão a aumentar e o ônus da dívida, já insuportável, ficará mais pesado e mais caro", disse ele.

Os pares da França na UE estarão observando atentamente.

A França tem o maior déficit como porcentagem do PIB na zona do euro -- o bloco que usa a moeda única da UE. A França paga mais para financiar sua dívida do que a Espanha, e os spreads em relação aos títulos alemães de referência de 10 anos estão em seu nível mais alto em quatro meses.

A Fitch, geralmente considerada a primeira a agir entre as agências de classificação de risco, revisou seu rating AA- com perspectiva negativa em 12 de setembro. A Moody's e a S&P Global, que têm classificações equivalentes, farão o mesmo em outubro e novembro.

Um rebaixamento prejudicaria a capacidade da França de captar recursos de investidores a taxas de juros baixas, o que poderia aprofundar seus problemas de endividamento.

Um longo período de incerteza política e fiscal corre o risco de minar a influência de Macron na Europa, em um momento em que os Estados Unidos estão falando duro sobre comércio e segurança, e a guerra está em andamento na Ucrânia, no flanco leste da Europa.

Macron e as figuras políticas dos partidos centristas e conservadores consideram que uma eleição imediata não resolveria a crise e que as negociações com os socialistas devem ser mantidas, disseram duas fontes familiarizadas com o pensamento de Macron.

Os socialistas ofereceram um contra-orçamento que imporia um imposto de pelo menos 2% sobre a riqueza pessoal superior a 100 milhões de euros e geraria uma economia de 22 bilhões de euros - uma proposta que seria difícil de combinar com a agenda de reformas pró-mercado da Presidência de Macron.

O descontentamento também pode começar a se manifestar nas ruas. Um movimento de protesto de base chamado "Bloquons Tout" ("Vamos Bloquear Tudo") está convocando uma interrupção em todo o país na quarta-feira. Os sindicatos estão planejando greves para a semana seguinte.

Como muitos na França, Mohamed, 80 anos, que vende produtos no mercado Aligre, em Paris, não acredita que os políticos encontrarão uma saída.

"Volte daqui a 10 dias e você verá que nada terá mudado. Não haverá uma maioria, não haverá orçamento."

* Reportagem adicional de Dominique Vidalon, Benoit Van Overstraeten, Tassilo Hummel e Lucien Libert

* É proibida a reprodução deste conteúdo

