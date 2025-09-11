logo ebc
Polícia dos EUA procura atirador que matou ativista conservador

Polícia faz intensa caçada ao autor do disparo
Andrew Hay e Brad Brooks - Repórteres da Reuters*
Publicado em 11/09/2025 - 10:49
Salt Lake City
Turning Point CEO Charlie Kirk speaks during the Turning Point USA's Young Latino Leadership Summit at the Arizona Biltmore Resort in Phoenix on April 18, 2021.
A polícia e os agentes federais fazem, nesta quinta-feira (11), intensa caçada ao atirador que teria disparado o único tiro que matou o ativista conservador Charlie Kirk enquanto ele respondia a perguntas sobre violência armada durante apresentação em uma universidade.

Kirk, de 31 anos, comentarista e influente aliado de Donald Trump, é considerado um dos responsáveis por ajudar a construir a base do presidente republicano entre os eleitores mais jovens. Ele foi morto a tiros nessa quarta-feira (10) no que o governador de Utah, Spencer Cox, chamou de assassinato político.

O assassinato, capturado em detalhes em imagens que rapidamente se espalharam pela internet, ocorreu durante um evento ao meio-dia com a participação de 3 mil pessoas na Utah Valley University em Orem, Utah, cerca de 65 quilômetros ao sul de Salt Lake City.

Em um trecho, pode ser visto sangue jorrando do pescoço de Kirk imediatamente após o disparo, e ele caindo em sua cadeira.

Cofundador e presidente do grupo estudantil conservador Turning Point USA, o ativista foi declarado morto em um hospital local horas depois. Seu assassinato provocou expressões imediatas de indignação e denúncias de violência política tanto de democratas quanto de republicanos.

Cox disse que os eventos de Kirk nos campi universitários faziam parte de uma tradição de debate político aberto, que é fundamental para a formação do  país, dos direitos constitucionais mais básicos".

"Quando alguém tira a vida de uma pessoa por causa de suas ideias ou ideais, esse mesmo fundamento constitucional é ameaçado", afirmou Cox.

Era da violência política

O ataque marcou o período mais prolongado de violência política nos Estados Unidos (EUA) desde a década de 1970. A Reuters documentou mais de 300 casos de atos violentos com motivação política em todo o espectro ideológico desde que os partidários de Trump atacaram o Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

O próprio Trump sobreviveu a dois atentados contra sua vida, um que o deixou com a orelha machucada durante evento de campanha em julho de 2024 e outro dois meses depois, frustrado por agentes federais.

O único suspeito de disparar o tiro que atingiu Kirk no pescoço, aparentemente de um esconderijo no telhado do campus, permanecia "foragido", disse Beau Mason, comissário do Departamento de Segurança Pública de Utah, em entrevista quatro horas depois.

Imagens de câmeras de segurança mostraram uma pessoa, que se acredita ser o agressor, vestido com roupas totalmente escuras, disse Mason aos repórteres.

