logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Polônia desloca aeronaves após Rússia lançar ataques contra Ucrânia

Membros da Otan na região estão em alerta máximo
Reuters*
Publicado em 20/09/2025 - 18:17
Londres
Reuters

Aeronaves polonesas e aliadas foram posicionadas neste sábado (20) para garantir a segurança do espaço aéreo polonês, depois que a Rússia lançou ataques aéreos visando o oeste da Ucrânia, perto da fronteira com a Polônia, disseram as Forças Armadas do país-membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Os membros da Otan na região estão em alerta máximo depois que a Polônia abateu supostos drones russos em seu espaço aéreo no início deste mês, e três jatos militares russos violaram o espaço aéreo da Estônia por 12 minutos nessa sexta-feira (19).

"Aeronaves polonesas e aliadas estão operando em nosso espaço aéreo, enquanto a defesa aérea terrestre e os sistemas de reconhecimento por radar foram colocados no mais alto estado de prontidão", disse o comando operacional em um post no X.

Durante a madrugada, quase toda a Ucrânia estava sob alerta de ataque aéreo, após avisos da Força Aérea Ucraniana sobre bombardeios de mísseis e drones russos.

Próximo ao amanhecer, as forças aéreas polonesa e aliadas encerraram a operação preventiva, pois os ataques aéreos russos contra a Ucrânia haviam cessado, informou o comando operacional polonês.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, dá entrevista na Casa Branca após reunião com o presidente dos EUA 12/03/2024 REUTERS/Kevin Lamarque
Polônia diz que abateu drones russos em seu espaço aéreo; Otan condena
FILE PHOTO: A Polish police officer stands near a unmanned aerial vehicle (UAV) fragment, after Russian drones violated Polish airspace during an attack on Ukraine and some were shot down by Poland, in Czesniki, Lublin Voivodeship, Poland, September 10, 2025 in this still image from video. Polsat News via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND/File Photo
Polônia restringe tráfego aéreo na fronteira Leste
Polônia Aeronaves ataque Rússia Ucrânia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Internacional Polônia desloca aeronaves após Rússia lançar ataques contra Ucrânia
sab, 20/09/2025 - 18:17
Logo da Agência Brasil
Cultura Encontro de culturas tradicionais celebra diversidade e debate justiça
sab, 20/09/2025 - 18:01
Palestinos carregam ajuda em Beit Lahia, norte de Gaza 1/8/2025 REUTERS/Mahmoud Issa
Internacional Autoridades de Gaza admitem 1 milhão de deslocados no sul
sab, 20/09/2025 - 17:32
Vaticano, 20/09/2025 - O ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), encontrou o papa Leão XIV. Foto: Vatican News/Divulgação
Justiça Antes de assumir presidência do STF, Fachin visita papa Leão XIV
sab, 20/09/2025 - 16:45
Presidente dos EUA, Donald Trump 25/08/2025 REUTERS/Jonathan Ernst
Internacional Trump adverte Venezuela para que receba prisioneiros
sab, 20/09/2025 - 15:57
Após explosões, passageiros são evacuados de um terminal do aeroporto de Bruxelas
Internacional Problemas técnicos em vários aeroportos da Europa cancelam voos
sab, 20/09/2025 - 15:12
Ver mais seta para baixo