Polônia diz que abateu drones russos em seu espaço aéreo; Otan condena

A Polônia abateu drones que entraram em seu espaço aéreo nesta quarta-feira (10), sendo a primeira vez que se tem notícias de um país membro da Otan que disparou tiros durante a guerra da Rússia na Ucrânia.

A Polônia disse que 19 objetos entraram em seu espaço aéreo durante um grande ataque aéreo russo na Ucrânia, e que abateu aqueles que representavam uma ameaça.

O primeiro-ministro Donald Tusk disse que havia ativado o Artigo 4 do tratado da Otan, segundo o qual os membros da aliança podem exigir consultas com seus aliados.

"Estamos lidando com uma provocação em grande escala", disse Tusk.

"Estamos prontos para repelir tais provocações. A situação é séria, e ninguém duvida que devemos nos preparar para vários cenários."

A agência de notícias estatal russa RIA citou um diplomata russo que chamou as acusações de incursão de "infundadas" e disse que a Polônia não apresentou nenhuma prova de que os drones abatidos eram de origem russa.

Várias autoridades europeias descreveram a incursão como intencional e um sinal da escalada russa.

"O fato de que esses drones, que representavam uma ameaça à segurança, foram abatidos muda a situação política", disse Tusk.

Risco especial

O Comando Operacional das Forças Armadas da Polônia pediu aos moradores que ficassem em casa, com três regiões do leste em risco especial.

Países que fazem fronteira com a Ucrânia relataram que mísseis ou drones russos entraram em seu espaço aéreo em algumas ocasiões, no passado durante a guerra, mas não em uma escala tão grande, e não se sabe se foram abatidos.

Duas pessoas foram mortas na Polônia em 2022 por um míssil de defesa aérea ucraniano que estava fora de controle.

O comando militar da Polônia disse que os radares rastrearam mais de dez objetos e aqueles que poderiam representar uma ameaça foram "neutralizados". Pela manhã, o comando disse que as operações haviam sido concluídas.

Otan

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, classificou a violação do espaço aéreo da Polônia como "absolutamente imprudente", acrescentando que ainda não foi feita uma avaliação completa do incidente.

"Quer tenha sido intencionalmente ou não, é absolutamente imprudente, é absolutamente perigoso. Mas a avaliação completa está em andamento", afirmou Rutte.

"Para Putin, minha mensagem é clara. Pare a guerra na Ucrânia. Pare de violar o espaço aéreo dos aliados. E saiba que estamos prontos, que estamos vigilantes e que defenderemos cada centímetro do território da Otan."

Moscou negou a responsabilidade pelo incidente.

*Reportagem adicional de David Shepardson, Steve Gorman, Andrea Shalal, Alan Charlish, Marek Strzelecki, Pawel Florkiewicz, Sabine Siebold