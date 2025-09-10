logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Polônia diz que abateu drones russos em seu espaço aéreo; Otan condena

Primeiro-ministro polonês citou "provocação em grande escala"
Lidia Kelly – repórter da Reuters*
Publicado em 10/09/2025 - 08:59
Varsóvia
Primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, dá entrevista na Casa Branca após reunião com o presidente dos EUA 12/03/2024 REUTERS/Kevin Lamarque
© REUTERS/Kevin Lamarque
Reuters

A Polônia abateu drones que entraram em seu espaço aéreo nesta quarta-feira (10), sendo a primeira vez que se tem notícias de um país membro da Otan que disparou tiros durante a guerra da Rússia na Ucrânia.

A Polônia disse que 19 objetos entraram em seu espaço aéreo durante um grande ataque aéreo russo na Ucrânia, e que abateu aqueles que representavam uma ameaça.

O primeiro-ministro Donald Tusk disse que havia ativado o Artigo 4 do tratado da Otan, segundo o qual os membros da aliança podem exigir consultas com seus aliados.

"Estamos lidando com uma provocação em grande escala", disse Tusk.

"Estamos prontos para repelir tais provocações. A situação é séria, e ninguém duvida que devemos nos preparar para vários cenários."

A agência de notícias estatal russa RIA citou um diplomata russo que chamou as acusações de incursão de "infundadas" e disse que a Polônia não apresentou nenhuma prova de que os drones abatidos eram de origem russa.

Várias autoridades europeias descreveram a incursão como intencional e um sinal da escalada russa.

"O fato de que esses drones, que representavam uma ameaça à segurança, foram abatidos muda a situação política", disse Tusk.

Risco especial

O Comando Operacional das Forças Armadas da Polônia pediu aos moradores que ficassem em casa, com três regiões do leste em risco especial.

Países que fazem fronteira com a Ucrânia relataram que mísseis ou drones russos entraram em seu espaço aéreo em algumas ocasiões, no passado durante a guerra, mas não em uma escala tão grande, e não se sabe se foram abatidos.

Duas pessoas foram mortas na Polônia em 2022 por um míssil de defesa aérea ucraniano que estava fora de controle.

O comando militar da Polônia disse que os radares rastrearam mais de dez objetos e aqueles que poderiam representar uma ameaça foram "neutralizados". Pela manhã, o comando disse que as operações haviam sido concluídas.

Otan

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, classificou a violação do espaço aéreo da Polônia como "absolutamente imprudente", acrescentando que ainda não foi feita uma avaliação completa do incidente.

"Quer tenha sido intencionalmente ou não, é absolutamente imprudente, é absolutamente perigoso. Mas a avaliação completa está em andamento", afirmou Rutte.

"Para Putin, minha mensagem é clara. Pare a guerra na Ucrânia. Pare de violar o espaço aéreo dos aliados. E saiba que estamos prontos, que estamos vigilantes e que defenderemos cada centímetro do território da Otan."

Moscou negou a responsabilidade pelo incidente.

*Reportagem adicional de David Shepardson, Steve Gorman, Andrea Shalal, Alan Charlish, Marek Strzelecki, Pawel Florkiewicz, Sabine Siebold

Relacionadas
**VIDEO AVAILABLE: CONTACT INFO@COVERMG.COM TO RECEIVE** Fighter jets from Italy, Poland and the United States took to the skies over NATO’s eastern flank as part of NATO’s Air Shielding mission. The line-up of aircraft included Italian Eurofighters, Polish F-16s and Polish MiG-29s and United States F-22s. The planned one-day series of aerial manoeuvres were conducted from Łask Air Base in Poland on 12 October 2022. NATO’s Air Shielding mission is an increased air and missile defence posture along the Alliance’s eastern flank, implemented in the wake of Russia’s brutal invasion of Ukraine. Allies have deployed more fighter jets and ground-based air and missile defence systems to protect Allies along the eastern flank against possible air and missile threats. This is purely defensive, and a key component of NATO's enhanced deterrence and defence posture. NATO’s Air Shielding involves deployments ranging from a few weeks to several months at air bases and key locations in the eastern part of the Alliance. Footage includes aerial manoeuvres of Italian Eurofighters, Polish F-16s and MiG-29s, and US F-22s. The aerial manoeuvres come amid increased tensions on NATO's Eastern flank due to Russia's war in Ukraine and threats from Kremlin leaders to members of the NATO Alliance. Where: Łask Air Base, Poland When: 12 Oct 2022 Credit: US Air Force/Cover Images **EDITORIAL USE ONLY. MATERIALS ONLY TO BE USED IN CONJUNCTION WITH EDITORIAL STORY. THE USE OF THESE MATERIALS FOR ADVERTISING, MARKETING OR ANY OTHER COMMERCIAL PURPOSE IS STRICTLY PROHIBITED. MATERIAL COPYRIGHT REMAINS WITH STATED SUPPLIER.**
Polônia coloca caças de combate no ar devido a ataque russo na Ucrânia
Polônia invasão da Ucrânia OTAN Rússia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 09/09/2025 - O ministro Luiz Fux durante sessão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que retoma o julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Fux cita inompetência do STF para julgar ação contra Bolsonaro
qua, 10/09/2025 - 09:57
A masked protester holds a red flare during a demonstration at the Place de la Republique during a day of protests in Paris as part of a grassroots protest movement called
Internacional Protestos na França marcam chegada de novo primeiro-ministro
qua, 10/09/2025 - 09:37
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora
Economia Inflação oficial recua 0,11% em agosto, menor resultado desde 2022
qua, 10/09/2025 - 09:26
Brasília (DF), 02/09/2025 - Estátua da Justiça em frente ao STF. O STF inicia o julgamento de Bolsonaro e de mais sete réus da trama golpista. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Justiça Ao vivo: acompanhe 2° dia de votação do julgamento de Bolsonaro no STF
qua, 10/09/2025 - 09:10
Primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, dá entrevista na Casa Branca após reunião com o presidente dos EUA 12/03/2024 REUTERS/Kevin Lamarque
Internacional Polônia diz que abateu drones russos em seu espaço aéreo; Otan condena
qua, 10/09/2025 - 08:59
São Paulo - A EMEF Presidente Campos Salles, localizada em Higienópolis, é considerada um exemplo de integração Escola-Comunidade (Rovena Rosa/Agência Brasil)
Educação PE: curso ensina a implementar Política de Atenção Psicossocial
qua, 10/09/2025 - 08:28
Ver mais seta para baixo