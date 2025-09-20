Problemas técnicos em vários aeroportos da Europa cancelam voos

Vários aeroportos na Europa estão hoje (20) com problemas técnicos que causam atrasos e cancelamento de voos. O aeroporto de Bruxelas informou que foi atingido por um ataque cibernético contra um fornecedor de serviços.

Nos aeroportos portugueses, "a operação aeroportuária ocorre com normalidade", disse à Lusa fonte oficial da ANA - Aeroportos de Portugal, acrescentando que a empresa acompanha e monitora a situação em outros terminais europeus.

O aeroporto londrino de Heathrow, o maior da Europa, anunciou que está com “problema técnico” que pode causar demoras nas partidas.

A informação surgiu depois de a autoridade aeroportuária belga ter afirmado que o aeroporto de Bruxelas foi atingido por ataque cibernético contra o fornecedor de serviços de check-in e embarque, causando impactos na programação.

Em mensagem divulgada na rede social X, Heathrow disse que a empresa Collins Aerospace, encarregada dos sistemas de embarque para “várias ligações aéreas em múltiplos aeroportos tem “problema técnico que pode causar demora aos passageiros.

"Enquanto, o fornecedor trabalha para resolver o problema rapidamente, recomendamos aos passageiros que consultem a situação do seu voo com a companhia aérea antes de viajar”, acrescentou.

Da mesma forma, Heathrow pediu aos passageiros que cheguem ao aeroporto com pelo menos três horas de antecedência para voos de longa distância, ou duas horas para voos domésticos.

A mensagem de Heathrow chegou depois de o aeroporto de Bruxelas anunciar que tinha sido afetado durante a noite por um ciberataque contra o fornecedor de serviços de embarque, que também afetou outros terminais aéreos como o de Berlim.

As operações de check-in e embarque tiveram de ser feitas de forma manual. O aeroporto da capital belga disse que o ataque teve “grande impacto” no calendário de voos.

