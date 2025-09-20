logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Problemas técnicos em vários aeroportos da Europa cancelam voos

Aeroporto de Bruxelas foi atingido por ataque cibernético
Lusa*
Publicado em 20/09/2025 - 15:12
Londres
Após explosões, passageiros são evacuados de um terminal do aeroporto de Bruxelas
© Jonas Roosens/Agência Lusa
Lusa

Vários aeroportos na Europa estão hoje (20) com problemas técnicos que causam atrasos e cancelamento de voos. O aeroporto de Bruxelas informou que foi atingido por um ataque cibernético contra um fornecedor de serviços.

Nos aeroportos portugueses, "a operação aeroportuária ocorre com normalidade", disse à Lusa fonte oficial da ANA - Aeroportos de Portugal, acrescentando que a empresa acompanha e monitora a situação em outros terminais europeus.

O aeroporto londrino de Heathrow, o maior da Europa, anunciou que está com “problema técnico” que pode causar demoras nas partidas.

A informação surgiu depois de a autoridade aeroportuária belga ter afirmado que o aeroporto de Bruxelas foi atingido por ataque cibernético contra o fornecedor de serviços de check-in e embarque, causando impactos na programação. 

Em mensagem divulgada na rede social X, Heathrow disse que a empresa Collins Aerospace, encarregada dos sistemas de embarque para “várias ligações aéreas em múltiplos aeroportos tem “problema técnico que pode causar demora aos passageiros.

"Enquanto, o fornecedor trabalha para resolver o problema rapidamente, recomendamos aos passageiros que consultem a situação do seu voo com a companhia aérea antes de viajar”, acrescentou.

Da mesma forma, Heathrow pediu aos passageiros que cheguem ao aeroporto com pelo menos três horas de antecedência para voos de longa distância, ou duas horas para voos domésticos.

A mensagem de Heathrow chegou depois de o aeroporto de Bruxelas anunciar que tinha sido afetado durante a noite por um ciberataque contra o fornecedor de serviços de embarque, que também afetou outros terminais aéreos como o de Berlim.

As operações de check-in e embarque tiveram de ser feitas de forma manual. O aeroporto da capital belga disse que o ataque teve “grande impacto” no calendário de voos.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Movimentação no Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek, durante paralisação dos aeronautas
Portos e aeroportos terão de expor materiais informativos sobre mpox
Aeroporto Internacional do Galeão – Rio de Janeiro. Foto: Daniel Basil/Gov Brasil/Wikipedia
Movimento nos aeroportos brasileiros cresce 10% em 2025
europa aeroportos Ataque Cibernético Bruxelas Atrasos Voos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Presidente dos EUA, Donald Trump 25/08/2025 REUTERS/Jonathan Ernst
Internacional Trump adverte Venezuela para que receba prisioneiros
sab, 20/09/2025 - 15:57
Após explosões, passageiros são evacuados de um terminal do aeroporto de Bruxelas
Internacional Problemas técnicos em vários aeroportos da Europa cancelam voos
sab, 20/09/2025 - 15:12
Estudo relaciona câncer de mama com obesidade. Reuters/Brendan McDermid/Proibida reprodução
Saúde Nova diretriz sobre obesidade e sobrepeso foca em risco cardiovascular
sab, 20/09/2025 - 14:46
Logo da Agência Brasil
Geral Presidente de torcida do Fla e mais 7 são presos por morte de vascaíno
sab, 20/09/2025 - 14:09
Uva, frutas, supermercado, exportação de frutas
Economia BNDES aprova R$ 1,2 bi para empresas afetadas pelo tarifaço
sab, 20/09/2025 - 13:19
Brasília (DF), 19/09/2025 - Festival de Brasília do Cinema Brasileiro 2025. Foto: Michele Moreira/Divulgação
Cultura Festival de Brasília premia hoje melhores longa e curta metragens
sab, 20/09/2025 - 13:03
Ver mais seta para baixo