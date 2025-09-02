Reino Unido vai expulsar estudantes estrangeiros sem visto válido

Dez mil anos de outros países já receberam mensagens do governo

O governo britânico começou a entrar em contato com os estudantes estrangeiros para informá-los de que vão ser expulsos do Reino Unido caso os vistos ultrapassem o prazo de validade, informou hoje (2) a BBC.

"Se não tem o direito legal de permanecer no Reino Unido, deve sair. Caso contrário, iremos retirá-lo. Se fizer um pedido de asilo infundado vai ser rejeitado rápida e decisivamente", diz a mensagem enviada aos estudantes estrangeiros, segundo a emissora pública britânica.

Dez mil alunos estrangeiros cujos vistos estão prestes a expirar já receberam mensagem de texto ou correio eletrônico, acrescenta a BBC.

Dezenas de milhares de estudantes vão receber a mesma mensagem nos próximos meses, apurou a BBC, coincidindo com o outono, quando os pedidos costumam aumentar.

A emissora lembra que, embora a atenção política durante o verão tenha se concentrado nos migrantes que chegam em pequenas embarcações pelo Canal da Mancha - entre Inglaterra e França -, um número similar chega legalmente ao Reino Unido com vistos e solicita frequentemente asilo sempre que expira.

O Ministério do Interior informou que a medida faz parte dos esforços das autoridades para controlar a imigração.

Segundo o ministério, é verificado um aumento "alarmante" do número de estudantes estrangeiros que entram legalmente no país com vistos e solicitam asilo quando as autorizações expiram.

De acordo com a BBC, no âmbito da campanha, o governo manteve contato os estudantes pela primeira vez por meio de mensagens de texto e por correio eletrônico, estimando que 130 mil sejam afetados pela medida.

Muitos pedidos de asilo são legítimos, mas, segundo a BBC, os ministros britânicos estão preocupados com o fato de muitos estudantes estrangeiros procurarem asilo para permanecer no país devido ao fim das autorizações de residência.

Entre janeiro e junho de 2025, chegaram 43.600 requerentes de asilo em pequenas embarcações, representando 39% de todos os pedidos de asilo, segundo dados oficiais.

Outros 41.100 pedidos foram de pessoas que entraram legalmente com visto, sendo os estudantes o maior grupo entre os que têm visto de permanência.

A secretária do Interior britânica, Yvette Cooper, afirmou, nessa segunda-feira, ao Parlamento britânico que o governo pretende realizar "reformas radicais" para modernizar o sistema de asilo e reforçar a segurança nas fronteiras.

O principal objetivo do plano é a "revisão abrangente" do mecanismo de recurso e o fim dos hotéis para migrantes.