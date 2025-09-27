logo ebc
Rússia alerta que qualquer agressão terá "resposta decisiva"

Tensões aumentaram no leste da Otan nas últimas semanas
Tom Balmforth e Michelle Nichols - repórteres da Reuters
Publicado em 27/09/2025 - 16:25
Nações Unidas
Rio de Janeiro (RJ), 06/07/2025 - Primeiro ministro, Sergei Lavrov (Rússia), após foto oficial. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil
Reuters

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, alertou a Otan e a União Europeia neste sábado que "qualquer agressão" contra o país "será recebida com uma resposta decisiva".

À medida que a Rússia avança na Ucrânia, as tensões aumentaram ao longo do flanco leste da Otan nas últimas semanas, já que a Estônia acusou Moscou de enviar três caças para seu espaço aéreo. Além disso, a Otan abateu drones russos no espaço aéreo polonês.

"A Rússia está sendo acusada de quase planejar um ataque à Aliança do Atlântico Norte e aos países da União Europeia. O presidente Putin tem repetidamente desmascarado essas provocações", disse Lavrov à Assembleia Geral das Nações Unidas.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse esta semana que apoiava a ideia de abater jatos russos que violassem o espaço aéreo da Otan, parte de uma mudança retórica que o levou a zombar do desempenho militar da Rússia na Ucrânia e chamá-la de tigre de papel.

Os Estados Unidos também disseram ao Conselho de Segurança da ONU que "defenderiam cada centímetro do território da Otan".

Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia por mais de duas décadas, disse que Moscou estava alarmada com as declarações de alguns políticos nas capitais da UE e da Otan sobre uma iminente Terceira Guerra Mundial como um "cenário provável".

"Esses episódios estão minando qualquer esforço para encontrar um equilíbrio justo de interesses entre todos os membros da comunidade internacional ao tentar impor suas abordagens unilaterais a todos os outros", disse Lavrov.

Ele se encontrou com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, na quarta-feira, à margem da reunião anual de líderes mundiais na Assembleia Geral da ONU.

