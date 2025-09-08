Rússia ataca central térmica de Kiev e provoca apagões

Bombardeio ocorreu um dia após maior ataque aéreo de Moscou em 3 anos

A Rússia atacou, na madrugada desta segunda-feira (8) uma central térmica em Kiev, provocando apagões e cortes no fornecimento de gás. De acordo com o Ministério da Energia da Ucrânia, o bombardeio ocorreu um dia após o maior ataque aéreo de Moscou em três anos e meio de guerra contra a Ucrânia.

As equipes de resgate e equipes técnicas estão no local da central térmica atingida.

“Os trabalhos de reparação de emergência estão em curso e a maioria dos consumidores teve a energia restaurada na manhã de hoje”, afirma a operadora da rede elétrica da Ucrânia, Ukrenergo.

O governador da região de Kiev adiantou que o ataque danificou a rede local de gás e que mais de 8 mil propriedades em oito locais continuariam sem abastecimento de gás nos próximos dois dias. As autoridades ucranianas consideram que “o objetivo é óbvio: deixar casas, hospitais, creches e escolas ucranianas sem luz e aquecimento”.

Na rede social X, o presidente da empresa energética Yasno admite que “não há motivos particulares para otimismo” sobre o que vai acontecer “neste outono, tendo em conta os recentes ataques”.

“Há várias semanas que o inimigo tem atacado instalações do sistema energético em várias regiões” da Ucrânia, escreveu Serhiy Kovalenko no X.

O Ministério russo da Defesa confirma que atingiu infraestruturas energéticas ucranianas. Moscou tem bombardeado regularmente as instalações energéticas da Ucrânia desde a invasão em 2022.

