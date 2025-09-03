logo ebc
Rússia lança mais de 500 drones e 24 mísseis em território ucraniano

Bombardeios deixaram vários feridos; 30 mil estão sem energia
Lusa*
Publicado em 03/09/2025 - 07:32
Kiev
A Rússia lançou 502 drones e 24 mísseis de cruzeiro de vários tipos contra território ucraniano desde a tarde dessa terça-feira (2), informaram hoje (3) as autoridades militares ucranianas.

"Três mísseis e 69 drones de ataque atingiram 14 locais e destroços dos projéteis abatidos acabaram por cair em 14 áreas", acrescentou a Força Aérea ucraniana.

As autoridades regionais do oeste do país disseram que várias pessoas ficaram feridas e que casas e infraestruturas civis foram danificadas.

Jornalistas da agência de notícias AFP em Kiev ouviram explosões sobre a capital e metralhadoras antiaéreas durante o ataque.

Na região norte de Chernihiv, 30 mil pessoas estão sem energia elétrica após o bombardeio de "infraestruturas civis", disse o chefe da administração militar, Vyacheslav Tchaus.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, ostenta a sua "impunidade" após esse enorme ataque aéreo na Ucrânia.

"Esses ataques são claramente uma demonstração russa. Putin está a demonstrar a sua impunidade. E isso exige, sem dúvida, uma resposta do mundo", disse Zelensky, pedindo aos aliados que pressionem a "economia de guerra" de Moscou, antes de se reunir com representantes dos países bálticos e nórdicos na Dinamarca.

A Ucrânia viu a sua taxa de interceptação de defesa aérea cair nos últimos meses, após ter conseguido neutralizar quase 100% dos drones e mísseis inimigos.

O presidente russo ameaçou nesta semana preparar nova campanha de bombardeios contra o setor energético ucraniano, em resposta aos repetidos ataques de Kiev a refinarias russas e outras infraestruturas estratégicas russas.

Hoje, o Ministério da Defesa russo declarou, em comunicado, que as defesas aéreas russas abateram 105 drones ucranianos entre a noite dessa terça-feira e a madrugada de hoje em cinco regiões do país e na península da Crimeia.

O comunicado militar, publicado no Telegram, indicou que a maioria dos ataques se concentrou nas regiões de Rostov, Bryansk e Krasnodar.

Devido à queda de um drone perto de uma estação ferroviária na região de Rostov, o fornecimento de energia foi temporariamente interrompido, provocando o atraso de 26 comboios, de acordo com a companhia ferroviária russa.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, na mais recente fase da guerra que teve início em 2014 com a anexação da península ucraniana da Crimeia pelos russos em 2014.

