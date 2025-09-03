Rússia lança mais de 500 drones e 24 mísseis em território ucraniano
A Rússia lançou 502 drones e 24 mísseis de cruzeiro de vários tipos contra território ucraniano desde a tarde dessa terça-feira (2), informaram hoje (3) as autoridades militares ucranianas.
"Três mísseis e 69 drones de ataque atingiram 14 locais e destroços dos projéteis abatidos acabaram por cair em 14 áreas", acrescentou a Força Aérea ucraniana.
As autoridades regionais do oeste do país disseram que várias pessoas ficaram feridas e que casas e infraestruturas civis foram danificadas.
Jornalistas da agência de notícias AFP em Kiev ouviram explosões sobre a capital e metralhadoras antiaéreas durante o ataque.
Na região norte de Chernihiv, 30 mil pessoas estão sem energia elétrica após o bombardeio de "infraestruturas civis", disse o chefe da administração militar, Vyacheslav Tchaus.
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, ostenta a sua "impunidade" após esse enorme ataque aéreo na Ucrânia.
"Esses ataques são claramente uma demonstração russa. Putin está a demonstrar a sua impunidade. E isso exige, sem dúvida, uma resposta do mundo", disse Zelensky, pedindo aos aliados que pressionem a "economia de guerra" de Moscou, antes de se reunir com representantes dos países bálticos e nórdicos na Dinamarca.
A Ucrânia viu a sua taxa de interceptação de defesa aérea cair nos últimos meses, após ter conseguido neutralizar quase 100% dos drones e mísseis inimigos.
O presidente russo ameaçou nesta semana preparar nova campanha de bombardeios contra o setor energético ucraniano, em resposta aos repetidos ataques de Kiev a refinarias russas e outras infraestruturas estratégicas russas.
Hoje, o Ministério da Defesa russo declarou, em comunicado, que as defesas aéreas russas abateram 105 drones ucranianos entre a noite dessa terça-feira e a madrugada de hoje em cinco regiões do país e na península da Crimeia.
O comunicado militar, publicado no Telegram, indicou que a maioria dos ataques se concentrou nas regiões de Rostov, Bryansk e Krasnodar.
Devido à queda de um drone perto de uma estação ferroviária na região de Rostov, o fornecimento de energia foi temporariamente interrompido, provocando o atraso de 26 comboios, de acordo com a companhia ferroviária russa.
A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, na mais recente fase da guerra que teve início em 2014 com a anexação da península ucraniana da Crimeia pelos russos em 2014.
*É proibida a reprodução deste conteúdo..