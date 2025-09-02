logo ebc
Secretário dos EUA viaja ao México e Equador enquanto ameaça Venezuela

Marco Rubio discute combate às drogas em meio ao cerco a Caracas
Lucas Pordeus León - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/09/2025 - 17:27
Brasília
secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, ao lado da presidente do México, Claudia Sheinbaum, e do presidente do Equador, Daniel Noboa. Foto: Reuters/Proibida reprodução
© Reuters/Proibida reprodução

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos (EUA), o secretário de Estado Marco Rubio (à esquerda na foto), viajou ao México nesta terça-feira (2) e, em seguida, vai ao Equador para discutir medidas de combate às drogas em meio às ameaças de invasão militar dos EUA contra a Venezuela.

A Casa Branca acusa o governo da Venezuela de liderar um cartel de drogas e, sob esse argumento, tem mobilizado navios militares na costa do país caribenho. A acusação de que a Venezuela seria um “narcoestado” é rejeitada por especialistas em mercado mundial de drogas.

Em nota, o órgão equivalente ao Ministério das Relações Exteriores dos EUA informou que as visitas desta semana ao México e ao Equador vão tratar das prioridades-chave da Casa Branca, entre elas, as “ameaças narcoterroristas”.

“Isso inclui medidas rápidas e decisivas para desmantelar cartéis, interromper o tráfico de fentanil, acabar com a imigração ilegal, reduzir o déficit comercial, promover a prosperidade econômica e neutralizar atores malignos extraterritoriais”, diz o comunicado.

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira (2), a presidenta do México, Claudia Sheinbaum (ao centro na foto), descartou que a Casa Branca possa intervir diretamente em território mexicano contra os cartéis de drogas do país latino-americano.

“Não aceitamos interferência, violação do nosso território ou subordinação, mas sim colaboração entre nações em igualdade de condições. É isso que colocamos na mesa e foi aceito”, disse a presidenta na tradicional coletiva matinal à imprensa.

Venezuela

Já o governo venezuelano diz estar pronto para enfrentar um possível ataque dos EUA. Em coletiva de imprensa à mídia internacional nessa segunda-feira (1º), o presidente Nicolás Maduro afirmou que os EUA mobilizaram oito embarcações de guerra e um submarino nuclear, com 1,2 mil mísseis, apontados contra o país sul-americano.

“É uma ameaça extravagante, injustificável, imoral e absolutamente criminosa e sangrenta", disse Maduro, acrescentando que declarará o país uma “república em armas” caso seja atacada pelos EUA.

O presidente venezuelano argumenta que essa é a maior ameaça ao país dos últimos 100 anos e que o secretário Marco Rubio quer arrastar o governo Donald Trump para uma guerra na América Latina e no Caribe.

“Querem arrastá-lo para um banho de sangue, para que seu sobrenome, Trump, fique manchado de sangue para sempre. Com um massacre contra o povo da Venezuela, com uma guerra terrível contra a América do Sul e o Caribe, porque isso seria uma guerra generalizada em todo o continente”, alertou o chefe do Palácio Miraflores, em Caracas.

Brasília (DF), 29/05/2023 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, durante declaração à imprensa após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Governo dos EUA elevou para US$ 50 milhões recompensa por informações que levem à prisão de Maduro - Foto: Marcelo Camargo/Arquivo/Agência Brasil

No início de agosto, Washington dobrou, para US$ 50 milhões, a recompensa por informações que levem à captura de Maduro, acusando as autoridades venezuelanas de liderarem um cartel de drogas.

Para Maduro, o combate às drogas é apenas um pretexto para mudar o sistema político do país, como Trump tentou fazer no primeiro mandato ao apoiar a autoproclamação do então deputado Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, em 2019.

“As drogas produzidas na América do Sul são originárias da Colômbia, Equador e Peru, e saem principalmente pela costa do Pacífico. Apesar disso, Washington não enviou nenhuma frota para essas águas, revelando um claro padrão duplo”, ponderou o presidente venezuelano.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, voltou a criticar qualquer ação militar contra o país vizinho, argumentando que isso arrastaria também a Colômbia para o conflito.

“Na grande pátria de Bolívar não pode haver nada além de soberania nacional; nem no Panamá, nem no Equador, nem na Colômbia, nem na Venezuela deve haver subserviência servil aos estrangeiros. A região deve coordenar sua política antidrogas com os estrangeiros em igualdade de condições”, afirmou em uma rede social.

Equador

Após visitar o México, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, segue para o Equador, onde deve se reunir com o presidente Daniel Noboa (à direita no foto) na quinta-feira (4). Noboa lidera um governo que tem se mostrado alinhado com a política da Casa Branca para a América Latina.
Ele planeja realizar, em dezembro, uma consulta popular para eliminar a proibição de instalar bases militares estrangeiras dentro do território equatoriano.

Devido ao desmantelamento das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farcs) desde 2016, o tráfico de drogas tem migrado para o Equador, que viu a violência ligada ao narcotráfico explodir nos últimos anos, levando a taxa de homicídios a saltar de 7,8 por 100 mil habitantes, em 2020, para 45,7, em 2023.

Nesse contexto, Noboa tem aumentado a militarização da segurança pública e declarou o país em “conflito armado interno”. Nessa segunda-feira, o governo mudou toda a cúpula militar do país sob a justificativa de fortalecer as Forças Armadas “nesta nova fase da guerra que livra o Equador do crime organizado”.

Bananas e cocaína

Sobre a visita do secretário Rubio ao Equador, Maduro questionou por que os EUA escolheram o Equador como parceiro no combate ao narcotráfico na região, uma vez que os relatórios sobre drogas da Organização das Nações Unidas (ONU) e da União Europeia (UE) apontam o país como uma das principais rotas mundiais da cocaína.

O presidente da Venezuela associou Daniel Noboa ao tráfico de drogas, uma vez que o pai do presidente equatoriano, o empresário Álvaro Noboa, é dono da maior empresa de exportação de bananas do país.

Apreensões de cocaína em carregamento de bananas do Equador têm sido comuns. A polícia do Equador, inclusive, estimou que cerca de 70% da cocaína contrabandeada é introduzida em carregamentos de banana, segundo informou a Reuters.

“As empresas de Daniel Noboa, que é uma família exportadora de bananas, foram encontradas traficando drogas para a Europa. Metem cocaína nas bananas. Ah, isso não é dito. Por que se calam? Para que sejam governadores subordinados, títeres dos interesses do império estadunidense”, acusou Maduro à imprensa nessa segunda, em Miraflores.

Por sua vez, Noboa adotou um programa de governo inspirado em El Salvador de “mão dura” contra o crime e o narcotráfico, tendo sido reeleito em abril deste ano para um mandato de quatro anos à frente do país sul-americano.

The U.S. Navy guided missile cruiser USS Lake Erie docks at the Frigate Captain Noel Antonio Rodriguez Justavino Naval Base near the entrance to the Panama Canal, in Panama City, Panama, August 29, 2025. REUTERS/Enea Lebrun
Navio de guerra dos EUA atravessa canal do Panamá em direção ao Caribe
A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, durante coletiva de imprensa em Moscou, Rússia.
Caracas adverte que ataque à Venezuela será calamidade para os EUA
Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, durante cerimônia de posse para um terceiro mandato no cargo em Caracas 10/01/2025 REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Maduro: assédio contra Venezuela é oportunidade para reforçar defesa
