Tiroteio em Jerusalém deixa várias pessoas mortas e feridas

Segundo a polícia, atiradores dispararam contra uma parada de ônibus

Pelo menos cinco pessoas morreram e 15 ficaram feridas nem um tiroteio nos arredores de Jerusalém nesta segunda-feira (8). A polícia israelense descreveu os atiradores como "terroristas" e informou que eles foram "neutralizados".

Os paramédicos que chegaram ao local encontraram vítimas deitadas na estrada e na calçada, perto de uma parada de ônibus.

Segundo a polícia, os atiradores dispararam contra as pessoas que esperavam na parada. A imprensa israelense diz que que os autores do crime também entraram num ônibus lotado e abriram fogo no interior.

Um agente de segurança e um civil que se encontravam no local dispararam e mataram os atacantes, de acordo com as autoridades.

O tiroteio ocorreu num importante cruzamento na entrada norte de Jerusalém, numa estrada que conduz a colonatos judaicos localizados em Jerusalém Oriental.

O MDA, o equivalente israelense à Cruz Vermelha, informou ter enviado equipes de resgate para o local, depois de ter recebido chamadas sobre um ataque que deixou várias pessoas feridas em Ramot, um bairro de Jerusalém Oriental na parte ocupada pelos israelenses.

Um porta-voz da polícia disse ao Canal 12 que "dois terroristas" foram "neutralizados" depois de terem atirado e ferido várias pessoas.

Segundo relatos dos meios de comunicação israelenses, o ataque teve como alvo um ônibus.

Centenas de integrantes das forças de segurança estão no local para procurar outros atiradores ou explosivos que possam ter sido colocados na região.

As Forças Armadas israelenses adiantaram que estão cercando as aldeias palestinas nos arredores da cidade de Ramallah, na Cisjordânia, à medida que reforçam a defesa em resposta ao ataque.

O Hamas comemorou o ataque sem reivindicar a responsabilidade, considerando-o uma "resposta natural aos crimes de ocupação contra o nosso povo".

A ofensiva em Gaza desencadeou uma onda de violência na Cisjordânia ocupada, com colonos israelenses e habitantes palestinos a trocarem ataques.

