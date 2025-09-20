Trump adverte Venezuela para que receba prisioneiros

Ele disse que, caso contrário, o preço será incalculável

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, advertiu neste sábado (20) o governo venezuelano para que aceite o retorno de todos os prisioneiros que, segundo ele, a Venezuela forçou a entrar no país. "Ou então, o preço que vocês pagarão será incalculável", afirmou.

Ele fez a ameaça em publicação em sua plataforma Truth Social. Trump não entrou em detalhes em relação a quais prisioneiros estava se referindo, exceto para dizer que alguns eram "pessoas de instituições mentais".

Ele também não especificou que medidas poderá tomar.

Navio com drogas

Nessa sexta-feira, o presidente informou que os Estados Unidos atacaram uma embarcação que, segundo ele, estava transportando drogas na área de responsabilidade do Comando Sul dos Estados Unidos, o mais recente ataque do país na região.

O último ataque - pelo menos o terceiro contra supostas embarcações de drogas - ocorre em meio à grande concentração militar dos EUA no sul do Caribe. Cinco aeronaves F-35 foram vistas aterrissando em Porto Rico no sábado, depois que o governo Trump ordenou que dez desses caças se juntassem ao reforço.

Em postagem na Truth Social, Trump disse que o Pentágono fez o ataque sob suas ordens, matando "três narcoterroristas do sexo masculino a bordo da embarcação."

"A inteligência confirmou que a embarcação estava traficando narcóticos ilícitos e transitando por uma passagem conhecida de narcotráfico, a caminho de envenenar norte-americanos."

O Comando Sul dos EUA abrange 31 países das Américas do Sul, Central e do Caribe.

Trump não forneceu provas, mas publicou vídeo de um minuto mostrando uma embarcação. Aproximadamente na metade do vídeo, a embarcação parece ser atingida por pelo menos um projétil e depois explode. O vídeo termina com um único ângulo aéreo da embarcação em chamas na água.

Trump não disse de onde a embarcação partiu ou onde especificamente ocorreu o ataque.

Além dos F-35, há pelo menos sete navios de guerra dos EUA na região, bem como um submarino de propulsão nuclear.

As Forças Armadas dos EUA realizaram ainda um ataque, no início desta semana, no sul do Caribe que teve como alvo suposto navio do cartel de drogas venezuelano que se dirigia ao país.

O presidente venezuelano, Nicolas Maduro, alegou repetidamente que os EUA querem tirá-lo do poder. No mês passado, Washington dobrou a recompensa por informações que levem à prisão de Maduro para US$ 50 milhões, acusando-o de ligações com o tráfico de drogas e grupos criminosos, o que Maduro nega.

