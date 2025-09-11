Trump diz estar surpreso e insatisfeito com condenação de Bolsonaro

Ex-presidente foi condenado por tentativa de golpe de Estado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse estar surpreso e insatisfeito com o fato de o ex-presidente Jair Bolsonaro ter sido condenado pela maioria de ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (11) por planejar um golpe de Estado para permanecer no poder.

Trump já havia chamado o caso contra Bolsonaro de "caça às bruxas" e retaliou o Brasil com aumentos de tarifas sobre produtos brasileiros, sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e a revogação de vistos para a maioria dos membros do STF.

Por 4 votos a 1, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes. É a primeira vez na história do país que um ex-presidente é punido por esse crime.

Seguindo voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, o colegiado entendeu que ele deve ser condenado pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Bolsonaro está inelegível desde junho de 2023. Atualmente, ele cumpre prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, por ordem de Moraes.