Internacional

Trump diz estar surpreso e insatisfeito com condenação de Bolsonaro

Ex-presidente foi condenado por tentativa de golpe de Estado
Reuters
Publicado em 11/09/2025 - 18:28
Washington
Presidente dos EUA, Donald Trump 25/08/2025 REUTERS/Jonathan Ernst
© JONATHAN ERNST
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse estar surpreso e insatisfeito com o fato de o ex-presidente Jair Bolsonaro ter sido condenado pela maioria de ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (11) por planejar um golpe de Estado para permanecer no poder.

Trump já havia chamado o caso contra Bolsonaro de "caça às bruxas" e retaliou o Brasil com aumentos de tarifas sobre produtos brasileiros, sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e a revogação de vistos para a maioria dos membros do STF.

Por 4 votos a 1, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes. É a primeira vez na história do país que um ex-presidente é punido por esse crime.

Seguindo voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, o colegiado entendeu que ele deve ser condenado pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Bolsonaro está inelegível desde junho de 2023. Atualmente, ele cumpre prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, por ordem de Moraes.

Donald Trump Jair Bolsonaro Golpe de Estado
