Trump diz que EUA atiraram em suposto barco com drogas da Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou hoje que as forças americanas dispararam contra um "barco que transportava droga" e acabara de sair da Venezuela, enquanto os Estados Unidos realizavam uma ação militar na região do Caribe, segundo Caracas.

"Literalmente destruímos um barco, um barco que transportava drogas, muita droga. E vocês verão e lerão sobre isso. Aconteceu há alguns momentos", afirmou o presidente à imprensa durante um pronunciamento no Salão Oval, antes de acrescentar que "estas [drogas] provêm da Venezuela".

Porém, Donald Trump não deu mais detalhes sobre uma suposta operação militar nas costas do país sul-americano, onde a Marinha dos Estados Unidos posicionou vários navios de guerra.

Mais tarde, ele compartilhou um vídeo em sua plataforma Truth Social que parecia mostrar imagens de drones aéreos de uma lancha no mar explodindo e depois pegando fogo.

"O ataque resultou em 11 terroristas mortos em ação. Nenhuma força dos EUA foi ferida nesse ataque", disse Trump, conforme noticiou a Reuters.

Ele acrescentou que os militares dos EUA identificaram a tripulação como membros da gangue venezuelana Tren de Aragua, que os EUA designaram como grupo terrorista em fevereiro. Ele repetiu as alegações de que a Tren de Aragua está sendo controlada pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusações que Caracas nega.

O Ministério das Comunicações da Venezuela não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O Pentágono não divulgou detalhes específicos sobre o ataque, incluindo que tipo de drogas havia a bordo, a quantidade ou como o ataque foi realizado.

A decisão de explodir um navio suspeito de tráfico de drogas que passava pelo Caribe, em vez de apreender o navio e prender sua tripulação, é altamente incomum e evoca lembranças da luta dos EUA contra grupos militantes como a Al Qaeda.

Os Estados Unidos enviaram navios de guerra para o sul do Caribe nas últimas semanas com o objetivo de cumprir a promessa de Trump de reprimir os cartéis de drogas.

O ataque desta terça-feira parece ter sido a primeira operação militar desse tipo na região com esse objetivo.

Trump elogiou o "incrível" chefe do Estado-Maior Conjunto, Dan Caine, que o manteve informado sobre o ataque ao suposto navio venezuelano, um movimento confirmado pouco depois pelo secretário de Estado, Marco Rubio, através de uma mensagem na rede social X.

"Temos uma grande quantidade de drogas que chegam ao nosso país há muito tempo, e estas provêm da Venezuela. Saem em grandes quantidades da Venezuela. Muitas coisas estão saindo da Venezuela, então o eliminamos (o barco)", acrescentou o mandatário.

Os EUA deslocaram oito navios militares com mísseis e um submarino de propulsão nuclear para áreas de mar próximo do litoral da Venezuela para combater o tráfico de drogas, que "contaminam" as ruas dos Estados Unidos.

Em resposta, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, advertiu esta segunda-feira que o seu país enfrenta o que considera a "maior ameaça que se viu" na América "nos últimos cem anos" e assegurou que a sua nação se declararia "em armas" se "fosse agredida".

* Com informações da Lusa e Reuters

