Trump pressiona nações da Otan a suspenderem compras de petróleo russo

Jarrett Renshaw
Publicado em 13/09/2025 - 15:38
July 11, 2025, Washington, District of Columbia, USA: President DONALD TRUMP speaks to the press before heading to his helicopter for the start of a trip to Texas to review flood damage. (Credit Image: © Andrew Leyden/ZUMA Press Wire)
© Reuters/Andrew Leyden/Proibida reprodução
Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado (13) que os EUA estão preparados para impor novas sanções energéticas à Rússia, mas somente se todas as nações da Otan deixarem de comprar petróleo russo e implementarem medidas semelhantes.

"Estou pronto para impor grandes sanções à Rússia quando todas as nações da Otan concordarem e começarem a fazer a mesma coisa, e quando todas as nações da Otan pararem de comprar petróleo da Rússia", disse Trump em uma publicação em uma rede social.

Nas últimas semanas, os EUA aumentaram a pressão sobre os países da Otan para que reforcem as sanções energéticas contra a Rússia em uma tentativa de ajudar a acabar com sua guerra com a Ucrânia -- um conflito que Trump tem lutado para encerrar, apesar das repetidas ameaças de penalidades mais severas contra Moscou e seus parceiros.

Trump também tem enfrentado críticas em seu país por estabelecer repetidamente prazos de duas semanas para que a Rússia reduza a escalada e permitir que eles passem sem ações concretas.

"A UE se engajou --- e continuará a se engajar -- com todos os parceiros globais relevantes no contexto de suas sanções contra a Rússia e na aplicação das mesmas", disse um porta-voz da Comissão Europeia, o braço executivo da União Europeia, em um comunicado neste sábado.

A presidente da UE, Ursula von der Leyen, disse esta semana em seu discurso sobre o Estado da União que qualquer novo pacote de sanções estaria de acordo com as regras da UE, incluindo "o princípio de longa data de que nossas sanções não se aplicam extraterritorialmente".

As receitas de energia continuam sendo a fonte de dinheiro mais importante do Kremlin para financiar o esforço de guerra, tornando as exportações de petróleo e gás um alvo central das sanções ocidentais.

No entanto, autoridades e analistas alertam que restrições agressivas ao petróleo russo também acarretam o risco de elevar os preços globais do petróleo, uma perspectiva que pode prejudicar  economias ocidentais e enfraquecer o apoio público às medidas.

Trump disse que a Otan, agindo como um bloco, deveria impor tarifas de 50% a 100% sobre importações chinesas, uma medida que, segundo ele, enfraqueceria o controle econômico de Pequim sobre Moscou.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

