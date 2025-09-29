logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Zelensky propõe escudo aéreo conjunto com aliados

E diz que Ucrânia pode combater todos os drones e mísseis russos
Anna Koper e Barbara Erling - Repórteres da Reuters*
Publicado em 29/09/2025 - 10:49
Varsóvia
Ukrainian President Volodymyr Zelensky delivers a speech to the nation at the presidential palace.
© Reuters/Proibida reprodução
Reuters

A Ucrânia se ofereceu para construir um escudo de defesa aérea conjunto com seus aliados para proteger contra ameaças da Rússia, disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, nesta segunda-feira (29), após uma série de incursões no espaço aéreo que causaram alarme no flanco oriental da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Os líderes da Otan disseram que a Rússia tem testado a prontidão e a determinação da aliança com incursões no espaço aéreo na Polônia e nos Estados bálticos, e Kiev diz que sua experiência em lidar com ameaças aéreas seria valiosa.

"A Ucrânia propõe à Polônia e a todos os parceiros a construção de um escudo conjunto e totalmente confiável contra as ameaças aéreas russas", disse Zelensky em discurso no Fórum de Segurança de Varsóvia, transmitido por vídeo.

"Isso é possível. A Ucrânia pode combater todos os tipos de drones e mísseis russos e, se agirmos juntos na região, teremos armas e capacidade de produção suficientes."

A Ucrânia já disse que suas tropas e engenheiros treinarão os colegas poloneses no combate aos drones.

O tema da cooperação em defesa com Kiev foi um dos principais assuntos da agenda dos líderes reunidos em Varsóvia para o fórum anual de segurança.

O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, disse na conferência que "o setor de defesa da Europa e da Ucrânia deve trabalhar em conjunto de forma mais próxima e eficaz".

"A União Europeia deve apoiar isso, fornecendo uma estrutura regulatória muito mais flexível para o setor de defesa na Europa."

Após as incursões russas no espaço aéreo da Otan, os países do flanco leste da aliança concordaram com a necessidade de um "muro de drones" com recursos avançados de detecção, rastreamento e interceptação.

No entanto, Pistorius advertiu que o estabelecimento desse muro não seria um processo rápido.

"Não estamos falando de um conceito que será realizado nos próximos três ou quatro anos", disse ele. "Precisamos estabelecer prioridades e reconhecer a necessidade de mais recursos e capacidade do que os descritos anteriormente."

*(Reportagem adicional de Olena Harmash e Kirsti Knolle)

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Nova York (NY), 24/09/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na sede das Nações Unidas. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula encontra Zelensky e diz que não há "saída militar" para guerra
Ukrainian President Volodymyr Zelensky delivers a speech to the nation at the presidential palace.
Zelensky rejeita proposta russa de encontro em Moscou
Rio de Janeiro (RJ), 06/07/2025 - Primeiro ministro, Sergei Lavrov (Rússia), após foto oficial. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Rússia alerta que qualquer agressão terá "resposta decisiva"
guerra Ucrânia Rússia Zelensky escudo aéreo Aliados OTAN
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Ukrainian President Volodymyr Zelensky delivers a speech to the nation at the presidential palace.
Internacional Zelensky propõe escudo aéreo conjunto com aliados
seg, 29/09/2025 - 10:49
Acidente com avião da Air France em 2009
Internacional Desastre aéreo da Air France terá novo julgamento 16 anos depois
seg, 29/09/2025 - 10:07
Brasília (DF), 29/09/2025 – Fernando Luiz Venâncio, cozinheiro da  Escola Ensino Médio Tempo Integral Johson, de Fortaleza (CE). Como o Brasil virou referência na alimentação escolar . Foto: Fernando Luiz Venâncio/Arquivo pessoal
Educação Brasil é referência na alimentação escolar, diz especialista
seg, 29/09/2025 - 10:02
Edifício-Sede do Banco Central em Brasília
Economia Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 4,81%
seg, 29/09/2025 - 09:32
Brasília (DF), 29/09/2025 – Fluminense quebra jejum de vitórias sobre o Botafogo: 2 a 0. Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.
Esportes Fluminense quebra jejum de vitórias e vence o Botafogo por 2 a 0
seg, 29/09/2025 - 07:55
Brasília (DF), 29/09/2025 – CINE BH BALANÇO FESTIVAL Foto: ANNA KARINA DE CARVALHO/Divulgação
Cultura Filme uruguaio Quemadura China vence mostra Território da CineBH
seg, 29/09/2025 - 07:50
Ver mais seta para baixo