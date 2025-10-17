Ace Frehley, guitarrista fundador do Kiss, morre aos 74 anos

Família atribuiu sua morte a uma queda recente em casa

Morreu nesta quinta-feira (17) aos 74 anos, Ace Frehley, o guitarrista fundador do grupo de rock Kiss, cujo som intenso, teatralidade de palco e maquiagem icônica criaram uma das bandas mais populares e inovadoras de todos os tempos. A informação é da família.

Uma representante de Frehley, Lori Lousararian, atribuiu sua morte a uma queda recente em casa, segundo a revista Rolling Stone.

"Estamos completamente devastados e com o coração partido", disse a família de Frehley em comunicado, acrescentando que palavras de amor, carinho e orações o cercaram em seus últimos momentos.

"A magnitude de sua morte é de proporções épicas e está além da compreensão. Refletindo sobre todas as incríveis conquistas de sua vida, a memória de Ace continuará vivendo para sempre!"

Kiss

O Kiss entrou em cena na década de 1970 com um som e um visual amplamente reconhecidos como hard rock e glam rock, devido à pintura facial em preto e branco, aos elaborados trajes de couro preto e prata e à pirotecnia no palco.

Também foi considerado um precursor do heavy metal.

Os sucessos de 1975, como Rock and Roll All Nite e o álbum de show Alive!, tornaram-se clássicos do rock.

Todos os seus 26 álbuns conquistaram disco de ouro, vendendo pelo menos 500 mil cópias nos Estados Unidos, o maior número para qualquer banda norte-americana, e 14 ganharam disco de platina, vendendo 1 milhão ou mais, embora alguns desses discos tenham atingido essa marca depois que Frehley deixou a banda.

Frehley, o vocalista e baixista Gene Simmons, o guitarrista Paul Stanley e o baterista Peter Criss tinham cada um seu próprio visual e alter ego.

Com uma estrela pintada em seu rosto, Frehley também era conhecido como Spaceman.

Ele permaneceu no Kiss durante seu auge nos anos 1970 e participou da reunião da banda nos anos 1990. Como artista solo, gravou o sucesso de 1978 New York Groove.

É proibida a reprodução desse conteúdo