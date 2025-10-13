logo ebc
"Antes tarde do que nunca", diz Lula sobre fim do conflito em Gaza

Para presidente acordo pode ser definitivo entre Israel e grupo Hamas
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/10/2025 - 14:44
Brasília
Roma, 13/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante abertura do Fórum Mundial da Alimentação, da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, realizada na sede da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Foto: Ricardo Stuckert/PR
© Ricardo Stuckert/PR

Ao comentar o atual momento de cessar-fogo na Faixa de Gaza, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nessa segunda-feira (13) que há muitas possibilidade para que o acordo entre Israel e o grupo palestino Hamas se torne definitivo.

“Antes tarde que nunca. Finalmente, parece que se encontrou uma saída para o conflito entre Israel e os palestinos. Me parece que há muitas possibilidade de o acordo ser definitivo. Acho que isso é muito importante.”

“Não se vai devolver a vida dos milhões quer morreram, mas se devolve, pelo menos, o direito de as pessoas dormirem tranquilas, sem medo de uma bomba, sem medo de um prédio cair. As pessoas não vão mais ser perseguidas”, completou.

Durante coletiva de imprensa em Roma,  Lula classificou a trégua como um “passo importante” para o fim do conflito. “Uma coisa que não deveria ter acontecido, mas aconteceu. E que poderia ter sido resolvida mais cedo, mas não foi resolvida”.

“Acho que foi resolvida agora. É motivo de alegria saber que o povo palestino e o povo de Israel vão viver em paz agora”, concluiu.

Relação com Israel

Questionado se o cessar-fogo abre espaço para o Brasil melhorar suas relações com Israel e, eventualmente, indicar um embaixador para o território israelense, Lula respondeu que “o Brasil não tem problema com Israel”.

“O Brasil tem problema com o [primeiro-ministro de Israel, Benjamin] Netanyahu. Na hora em que Netanyahu não for mais governo, não haverá nenhum problema entre Brasil e Israel, que sempre tiveram uma relação muito boa.”

“Não sei se [o cessar-fogo] é definitivo ou não, mas estou feliz porque é um começo muito promissor. O fato do presidente [dos Estados Unidos Donald] Trump ter ido à Israel, ao Parlamento, ter falado é um sinal muito importante”, completou.

“Espero que aqueles que ajudaram Israel na sua posição de virulência agora ajudem a ter uma paz definitiva. Acho que todo mundo vai ficar feliz”, concluiu.

 

