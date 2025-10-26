logo ebc
Argentinos vão às urnas para renovar Câmara e Senado

Eleições terão impacto nos últimos anos de mandato de Milei
Agência Brasil*
Publicado em 26/10/2025 - 12:52
Brasília
A woman votes at a polling station during the midterm election, in La Plata, Buenos Aires, Argentina, October 26, 2025. REUTERS/Martin Cossarini
Reuters/Martin Cossarini

Os argentinos já estão nas ruas neste domingo (26) para votar nas eleições legislativas que irão renovar 127 vagas da Câmara dos Deputados e 24 do Senado. Os centros eleitorais estão abertos desde as 8h à espera de 35 milhões de eleitores. A votação se encerrará às 18h (horário local), em todas as províncias.  

O novo processo eleitoral determinará a composição do Congresso para os dois últimos anos de mandato do presidente Javier Milei. Internamente, o pleito é visto como um referendo que irá avaliar o impacto das profundas políticas de austeridade do presidente argentino. 

Renovação 

Metade da Câmara dos Deputados da Argentina, ou seja, 127 cadeiras, bem como um terço do Senado, ou seja, 24 cadeiras, estão em disputa. A corrida mais relevante se dará na província de Buenos Aires, onde um grande número de vagas é disputado.

A previsão no país é que os primeiros resultados sejam divulgados às 23h.  

*Com informações da Agência Reuters e TeleSur 

Edição:
Graça Adjuto
Argentina eleições legislativas javier milei Mandato
