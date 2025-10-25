Ataque aéreo russo em Kiev mata duas pessoas e fere 13

Duas pessoas foram mortas e outras 13 ficaram feridas em Kiev depois que mísseis e drones russos atingiram locais na Ucrânia durante a noite, incluindo locais de infraestrutura e energia, disseram autoridades ucranianas neste sábado.

O ataque em Kiev provocou vários incêndios e danificou a infraestrutura residencial, incluindo um jardim de infância, de acordo com autoridades da cidade.

"Esses ataques foram mais uma vez direcionados à nossa infraestrutura civil e de energia", disse a primeira-ministra Yulia Svyrydenko no X.

"A Rússia agora está tentando criar uma catástrofe humanitária na Ucrânia para coincidir com o inverno."

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, disse que os mísseis e drones russos também tinham como alvo a rede de energia, ferrovias e casas em Dnipro, Kharkiv e Sumy.

O Ministério da Defesa da Rússia disse em um comunicado no Telegram que os ataques noturnos tiveram como alvo empresas do complexo militar-industrial da Ucrânia e instalações de infraestrutura de energia que apoiam suas operações.

O Ministério da Defesa da Rússia disse separadamente que suas forças haviam derrubado 121 drones ucranianos durante a noite, incluindo sete que estavam voando em direção a Moscou.