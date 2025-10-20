logo ebc
Avião de carga sai da pista em Hong Kong e mata dois funcionários

Boeing 747 caiu na água, mas nenhum tripulante morreu
 James Pomfret e Farah Master - Repórteres da Reuters
Publicado em 20/10/2025 - 10:48
HONG KONG
HONG KONG - OCTOBER 20: A Boeing 747-400 cargo aircraft is seen after it skidded off the runway into the sea, following its suspected collision with a ground vehicle at the Hong Kong International Airport, in Hong Kong, China, on October 20, 2025. Two people were killed after an AIR ACT cargo plane hit a vehicle on the runway during landing, prompting authorities to suspend runway operations for investigation.
© Reuters/Daniel Ceng/Proibida reprodução
Reuters

Dois funcionários da segurança do aeroporto de Hong Kong morreram na madrugada desta segunda-feira (20) depois que um avião de carga, proveniente de Dubai, derrapou na pista ao aterrissar, colidiu com um veículo de patrulha e o empurrou para o mar, informou a operadora do aeroporto da cidade.

O Boeing 747 envolvido no acidente também caiu na água e ficou parcialmente submerso, mas todos os quatro membros da tripulação escaparam.

Os funcionários de segurança do aeroporto não estavam respirando quando foram resgatados da água, sendo que um foi confirmado como morto no local e outro mais tarde no hospital, disse Steven Yiu, diretor executivo de operações da Autoridade Aeroportuária de Hong Kong.

O acidente no aeroporto de carga mais movimentado do mundo envolveu um avião operado pela transportadora turca ACT Airlines em nome da Emirates, informou a companhia aérea com sede em Dubai em comunicado.

As autoridades ainda estão investigando a causa exata do acidente, sendo que o clima, as condições da pista, a aeronave e a tripulação fazem parte da investigação, segundo Yiu.

O acidente ocorreu por volta das 3h50, horário de Hong Kong.

Uma gravação do controle de tráfego aéreo disponível no LiveATC.net analisada pela Reuters indicou que o piloto do avião de carga confirmou os planos de aterrissar na pista 07L, onde ocorreu o acidente, mas não relatou nenhum problema técnico na gravação.

Os voos no aeroporto de Hong Kong não foram afetados, disse Yiu, acrescentando que a pista norte, onde ocorreu o incidente, seria reaberta após a conclusão das inspeções de segurança.

As pistas sul e central estavam operando normalmente, informou a autoridade.

Fotos tiradas após o acidente mostram a aeronave de carga com a pintura da AirACT parcialmente submersa na água perto do muro do aeroporto.

O Departamento de Aviação Civil de Hong Kong disse, em nota, que a aeronave havia "se desviado da pista norte após o pouso e caiu no mar".

A Emirates afirmou que o voo EK9788 sofreu danos ao aterrissar em Hong Kong e era um Boeing 747 de carga alugado com tripulação e operado pela ACT Airlines.

"A tripulação está confirmada como segura e não havia carga a bordo", disse a Emirates.

A Boeing não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

