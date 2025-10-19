Bolívia tem eleição presidencial neste domingo

A Bolívia realizará um segundo turno presidencial no domingo, depois que nenhum candidato garantiu sua vitória direta no primeiro turno das eleições, em 17 de agosto.

O resultado do primeiro turno foi um duro golpe para o partido governista Movimento ao Socialismo, ou MAS, que domina a política do país sul-americano há quase 20 anos.

A principal preocupação dos eleitores é a fragilidade da economia. As exportações de gás natural, que antes eram abundantes, despencaram, a inflação está no nível mais alto em décadas e o combustível é escasso.

O novo presidente assume o cargo em 8 de novembro.

Veja abaixo um guia para a eleição:

O que está em jogo?

Independentemente de quem vencer o segundo turno, o novo mandato presidencial marcará o fim do governo do MAS, que tem governado quase continuamente desde 2005. O MAS foi fundado pelo ex-presidente Evo Morales, um ícone da esquerda latino-americana, que já contou com o apoio maciço da maioria indígena da Bolívia.

O segundo turno coloca o senador de centro Rodrigo Paz contra o ex-presidente conservador Jorge "Tuto" Quiroga. Ambos os candidatos pretendem reverter elementos do modelo liderado pelo Estado da era do MAS, mas diferem quanto ao grau de drasticidade.

Ambos também se comprometeram a estreitar os laços com Washington depois de quase duas décadas de governos socialistas que se alinharam mais estreitamente com a Rússia, a China e o Irã.

Parece que haverá mudanças no modelo econômico estatal da Bolívia em meio à pior crise econômica das últimas décadas, afetada pela inflação, pela escassez de combustível e de dólares e pelo declínio das receitas do Estado.

Como funciona a eleição?

O tribunal eleitoral da Bolívia implementou um novo sistema este ano em resposta às alegações de fraude feitas após a votação presidencial de 2019 que levou a uma agitação generalizada e à renúncia do então presidente Morales.

Sob o novo sistema, as folhas de apuração dos votos serão fotografadas nas seções eleitorais e transmitidas diretamente aos centros de contagem. Observadores internacionais da União Europeia e da Organização dos Estados Americanos devem supervisionar o processo.

O tribunal pretende publicar 80% dos resultados preliminares na noite da eleição. Os resultados oficiais devem ser divulgados em sete dias.

Quem são os candidatos e quais são suas plataformas?

Quiroga, 65 anos, um conservador que foi presidente por um breve período de 2001 a 2002, está ligeiramente à frente. Seu companheiro de chapa é um executivo de tecnologia, Juan Pablo Velasco, reforçando a mensagem pró-negócios do partido. A plataforma de Quiroga inclui a expansão do livre comércio, o corte de gastos e a restauração de direitos de propriedade privada.

Seu oponente é Paz, de 58 anos, filho de um ex-presidente e candidato de centro. Seu companheiro de chapa, o ex-capitão de polícia que se tornou ativista de mídia social, Edman Lara, energizou alguns eleitores mais jovens. Suas principais propostas incluem a descentralização do governo e a promoção do crescimento do setor privado, ao mesmo tempo em que mantêm os programas sociais.

Paz desafiou as expectativas ao vencer o primeiro turno com 32% dos votos. Quiroga obteve 27%.

O que a eleição pode significar para a produção de lítio?

As vastas salinas da Bolívia abrigam os maiores recursos de lítio do mundo, metal essencial para baterias, mas o país há muito tempo luta para aumentar a produção ou desenvolver reservas comercialmente viáveis.

As empresas russas e chinesas estão entre as poucas que avançaram com propostas de desenvolvimento, mas os acordos foram bloqueados no Legislativo em meio a disputas políticas internas.

Alguns investidores têm esperança de que qualquer um dos candidatos finalistas flexibilize as regulamentações e melhore o acesso aos depósitos em grande parte inexplorados.

* É proibida a reprodução deste conteúdo