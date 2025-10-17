logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Brasil e Índia fazem acordos em tecnologia, defesa e aeronáutica

Ministros participam da inauguração de escritório da Embraer na Índia
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/10/2025 - 15:03
Brasília
Nova Dehli, 17/10/2025 - O vice-presidente Geraldo Alckmin durante inauguração do novo escritório corporativo da Embraer em Nova Délhi. A estrutura é vista como um dos símbolos do fortalecimento da presença brasileira no mercado indiano e do aprofundamento da Parceria Estratégica entre os dois países. Foto: Virendra Singh/Secom/PR
© Virendra Singh/Secom/PR

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, participou da inauguração do escritório da Embraer em Nova Délhi, na Índia. Na oportunidade, foram assinados acordos nas áreas de tecnologia, de defesa e da indústria aeronáutica.

Acompanhado de outras autoridades brasileiras, Alckmin fez, nesta sexta-feira (17), um balanço da viagem à Índia.

“Tivemos uma grande reunião entre empresários indianos e empresários brasileiros. Percebemos um aumento dos investimentos de empresas indianas no Brasil e de empresas brasileiras na Índia”, disse o ministro vice-presidente.

Embraer

Alckmin lembrou que já há muitos aviões da Embraer voando pela Índia. Segundo ele, os modelos da empresa brasileira atendem bem à demanda indiana por voos regionais com menos custo e mais eficiência.

Há também interesse da Força Aérea Indiana em adquirir o avião cargueiro C-390, o que, segundo Alckmin representaria “um salto estratégico na relação bilateral, promovendo transferência de tecnologia, geração de empregos e ganhos de soberania para ambos os lados”.

Na avaliação do ministro da Defesa, José Múcio, a abertura do escritório da Embraer na Índia representa “um passo concreto na construção de pontes industriais e tecnológicas” além do compromisso da empresa em investir na Índia.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Comércio

Durante a missão, Brasil e Índia também definiram um cronograma para ampliar o Acordo de Comércio Preferencial Mercosul–Índia, hoje considerado restrito. O governo brasileiro quer elevar o comércio bilateral para US$ 15 bilhões em 2025 e US$ 20 bilhões até 2026.

O tratado atual cobre apenas 450 categorias de produtos e prevê reduções tarifárias modestas, entre 10% e 20%. A proposta em discussão busca ampliar o número de produtos beneficiados e aprofundar as preferências comerciais.

“Quero destacar também que ontem [quinta-feira, dia 16] completamos um entendimento para ampliar as linhas tarifárias de preferência entre Mercosul Índia. Teremos, nos próximos meses, um trabalho para fortalecer a complementariedade econômica e crescer os investimentos”, disse Alckmin.

Negócios e visto eletrônico

O ministro lembrou que, antes mesmo de ir à Índia, o governo brasileiro publicou dois decretos relevantes para as relações comerciais entre os dois países.

“Um deles, estabelecendo um acordo de facilitação de investimentos; e o outro evitando bitributação”, detalhou Alckmin.

Para Alckmin, "Isso vai trazer mais segurança jurídica para esse bom trabalho na economia entre Brasil e Índia”, acrescentou.

Alckmin lembrou, também, que a partir da próxima semana, os negócios entre os dois países serão facilitados com a entrada em vigor de um visto eletrônico para negócios e consultorias.

Saúde e petróleo

Na área da saúde, foi assinada uma parceria entre a Fiocruz e uma empresa indiana, com a possibilidade de transferência de tecnologia de vacinas; e na área do petróleo, foi assinado um contrato da Petrobras para a exportação de mais de 6 milhões de barris à Índia.

Alckmin convidou a Índia a participar da disputa pelos blocos visando a exploração de petróleo em algumas das bacias brasileiras.

“A Agência Nacional do Petróleo (ANP) deve lançar seis blocos no ano que vem, para exploração de petróleo nas bacias de Campos e de Santos, podendo ter mais 18 blocos”, disse o ministro.

A missão brasileira reuniu representantes de 20 setores, incluindo agronegócio, tecnologia, energia e saúde.

 

Relacionadas
Brasília (DF) 29/08/2025 - Vacina de herpes zoster. Foto: MS/Divulgação
Brasil e Índia firmam acordo para fortalecer produção de vacinas
Edição:
Valéria Aguiar
brasil Índia acordos tecnologia Defesa Aeronáutica vice-presedente Geraldo Alckmin
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Nova Dehli, 17/10/2025 - O vice-presidente Geraldo Alckmin durante inauguração do novo escritório corporativo da Embraer em Nova Délhi. A estrutura é vista como um dos símbolos do fortalecimento da presença brasileira no mercado indiano e do aprofundamento da Parceria Estratégica entre os dois países. Foto: Virendra Singh/Secom/PR
Internacional Brasil e Índia fazem acordos em tecnologia, defesa e aeronáutica
sex, 17/10/2025 - 15:03
Brasília (DF), 11/09/2025 - Fachada do condomínio Solar de Brasília, onde mora e cumpre prisão domiciliar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Justiça Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
sex, 17/10/2025 - 14:55
Brasília, (DF) – 01/02/2024 - O Supremo Tribunal Federal (STF) realiza sessão solene de abertura do Ano Judiciário de 2024, participa da cerimônia o presidente do Supremo, Luís Roberto Barroso. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Justiça Barroso pede retomada do julgamento sobre descriminalização do aborto 
sex, 17/10/2025 - 14:42
Brasília (DF) 29/08/2025 - Vacina de herpes zoster. Foto: MS/Divulgação
Saúde Brasil e Índia firmam acordo para fortalecer produção de vacinas
sex, 17/10/2025 - 14:32
Floresta em Juruena, MT, Brasil: Castanheira na reserva legal comunitária do assentamento Vale do Amanhecer. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Meio Ambiente Florestas públicas: certificação de crédito poderá ser internacional
sex, 17/10/2025 - 14:29
Niterói (RJ), 17/10/2025 - FLIN - Festa Literária Internacional de Niterói. Foto: Julia Casotti/Divulgação
Cultura Festa Literária de Niterói celebra diversidade cultural
sex, 17/10/2025 - 14:19
Ver mais seta para baixo