logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Brasileiros da Flotilha Global Sumud são libertados na Jordânia

Eles estão livres das autoridades de Israel
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/10/2025 - 08:39
Brasília
Brasília (DF), 07/10/2025 – 13 brasileiros reunidos na Jorndânia, após serem libertados da prisão em Israel. Foto: Global Sumud Flotilla/Divulgação
© Global Sumud Flotilla/Divulgação

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) confirmou na manhã desta terça-feira (7), em Brasília, que os 13 brasileiros (foto) que integravam a Flotilha Global Sumud, entre eles a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE), foram conduzidos até a fronteira com a Jordânia e estão livres das autoridades israelenses. A liberação ocorre exatamente no dia em que completam dois anos do início da escalada de violência na guerra em Gaza.

“Diplomatas das embaixadas em Tel Aviv e em Amã receberam os ativistas que estão, nesse momento, sendo transportados para a capital jordaniana em veículo providenciado pela embaixada brasileira naquele país”, informou - por meio de nota - o Itamaraty.

Além da deputada, integram o grupo Thiago Ávila, Bruno Gilga, Lisiane Proença, Magno Costa, a vereadora Mariana Conti, Ariadne Telles, Mansur Peixoto, Gabriele Tolotti, Mohamad El Kadri, Lucas Gusmão, João Aguiar e Miguel Castro.

Segundo o Movimento Global à Gaza, a informação da liberação dos ativistas foi repassada ao Centro Jurídico para os Direitos das Minorias Árabes em Israel (Adalah, justiça em árabe), ainda na noite de segunda-feira (6), quando foi avisado que todos os remanescentes da flotilha deixariam a prisão de Kesdiot, no deserto de Negev, instalação localizada entre Gaza e o Egito.

Sem comunicação

De acordo com o informe, os ativistas foram transportados pela Ponte Allenby/Rei Hussein pelas autoridades israelenses até a fronteira, sem direito a comunicação ou interação da diplomacia internacional. A assistência só pode ser dada após a chegada no país vizinho.

A delegação brasileira da Flotilha Global Sumud foi capturada pelas autoridades israelenses desde o início do mês de outubro, quando tentava romper o cerco a Gaza transportando ajuda humanitária em 50 embarcações.

A interceptação em águas internacionais foi considerada ilegal e arbitraria pelo MRE, que chegou a notificar formalmente o governo de Israel por meio da Embaixada do Brasil em Tel Aviv e da Embaixada de Israel em Brasília.

Relacionadas
TUNIS, TUNISIA - SEPTEMBER 16: The Deir Yasin vessel from the Maghreb Sumud Convoy set sail from Sidi Bu Said port during night as the boats of the Global Sumud Flotilla Flotilha continue to head towards Gaza to deliver humanitarian aid, in Tunis, Tunisia on September 16, 2025. Mohammed Mdalla / AnadoluNo Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey
Lula diz que Israel viola leis ao interceptar flotilha com brasileiros
Brasília (DF), 07/06/2025 - Embarcação Madeleine, da Coalizão Flotilha da Liberdade. Foto: gazafreedomflotilla/Instagram
Primeiro integrante solto da Flotilha Global Sumud denuncia violência
São Paulo (SP), 05/10/2025 - Grande ato pelo fim do genocídio palestino, ruptura de relações com Israel e liberdade para os membros da Flotilha, na Avenida Paulista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Ato pede libertação de ativistas de flotilha e medidas duras do Brasil
Edição:
Kleber Sampaio
Conflito no Oriente Médio brasil Flotilha Global Sumud Israel Gaza
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Serviço de emergência no centro de Madri após desabamento de parte de prédio 7/10/2025 REUTERS/Juan Medina
Internacional Prédio desaba parcialmente no centro de Madri; há ao menos 3 feridos
ter, 07/10/2025 - 09:44
parlamento europeu
Internacional Parlamento da UE aprova novas regras que facilitam suspensão de visto
ter, 07/10/2025 - 09:35
São Paulo (SP), 24/09/2025 - DR com Demori recebe a historiadora e professora Arlene Clemesha.Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Cultura No Dr com Demori, historiadora analisa o conflito na Faixa de Gaza
ter, 07/10/2025 - 09:25
Brasília (DF), 07/10/2025 – 13 brasileiros reunidos na Jorndânia, após serem libertados da prisão em Israel. Foto: Global Sumud Flotilla/Divulgação
Internacional Brasileiros da Flotilha Global Sumud são libertados na Jordânia
ter, 07/10/2025 - 08:39
Equipamentos da Rádio MEC nos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação - EBC, no Rio de Janeiro
Cultura Rádio MEC estreia temporada de crônicas de Ruy Castro e Heloisa Seixas
ter, 07/10/2025 - 08:02
São Paulo (SP), 04/04/2024 - Primeiro dia de vacinação contra dengue em crianças de 10 a 14 anos na Unidade Básica de Saúde - UBS Vila Jaguara, na região oeste. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Saúde Vacina contra HPV reduz em 58% casos de câncer de colo de útero
ter, 07/10/2025 - 07:28
Ver mais seta para baixo