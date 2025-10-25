logo ebc
Candidata de esquerda vence eleição para presidente da Irlanda

Catherine Connolly foi eleita por uma margem esmagadora neste sábado
Publicado em 25/10/2025 - 16:51
Catherine Connolly, candidata à Presidência da Irlanda, em Screggan, na Irlanda 16/09/2025 Reuters/Clodagh Kilcoyne/Proibida reprodução
Reuters

Catherine Connolly, uma parlamentar veterana da extrema-esquerda do espectro político irlandês, foi eleita presidente por uma margem esmagadora neste sábado, em uma repreensão contundente à coalizão de centro-direita recentemente reeleita para governar o país.

Connolly, 68 anos, uma crítica de longa data da União Europeia na Irlanda esmagadoramente pró-UE, foi apoiada pela oposição dominada pela esquerda e não era um nome conhecido. Ela foi subestimada por muitos no início da disputa para a Presidência, que tem um papel amplamente cerimonial.

Connolly ganhou impulso à medida que a campanha avançava, entusiasmou os eleitores mais jovens e foi eleita com 63,4% dos votos. A outra candidata que buscava a eleição, a ex-ministra do gabinete Heather Humphreys, obteve 29,5%.

"Serei uma presidente que ouve, que reflete e que fala quando necessário. Juntos, podemos moldar uma nova República que valorize a todos", disse Connolly em um discurso no Castelo de Dublin.

