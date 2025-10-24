Internacional
Caribe: ataque dos EUA contra suposto navio com drogas mata 6 pessoas
Secretário de Defesa informou sobre ocorrido em postagem na rede X
Idrees Ali e Phil Stewart – repórteres da Reuters
Publicado em 24/10/2025 - 11:26
Brasília
Versão em áudio
Um ataque dos Estados Unidos no Caribe contra um suposto navio de drogas matou seis pessoas chamadas de "narcoterroristas" pelo país, disse o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, nesta sexta-feira (24).
Trata-se da mais recente operação da campanha antidrogas do presidente Donald Trump na região.
Em um post no X, Hegseth afirmou que esse foi o primeiro ataque realizado à noite como parte da campanha que começou em setembro.
Segundo o secretário, a embarcação era operada pela gangue Tren de Aragua.
É proibida a reprodução deste conteúdo
Mais notícias
Educação Mais de 1 milhão de inscritos fazem a primeira PND neste domingo
sex, 24/10/2025 - 14:40
Justiça Trama golpista: Defesa de Mauro Cid pede ao STF extinção da pena
sex, 24/10/2025 - 14:39
Educação Revalida 2025/2: prazo para envio de diploma médico termina hoje
sex, 24/10/2025 - 14:31
Esportes Maria Clara Pacheco é campeã mundial de taekwondo na China
sex, 24/10/2025 - 14:05
Economia Inflação acumulada dos alimentos é a menor desde setembro de 2024
sex, 24/10/2025 - 13:49
Justiça Dino vota para anular regra que reduziu aposentadoria por invalidez
sex, 24/10/2025 - 12:58