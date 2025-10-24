Caribe: ataque dos EUA contra suposto navio com drogas mata 6 pessoas

Secretário de Defesa informou sobre ocorrido em postagem na rede X

Idrees Ali e Phil Stewart – repórteres da Reuters

Um ataque dos Estados Unidos no Caribe contra um suposto navio de drogas matou seis pessoas chamadas de "narcoterroristas" pelo país, disse o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, nesta sexta-feira (24).

Trata-se da mais recente operação da campanha antidrogas do presidente Donald Trump na região.

Em um post no X, Hegseth afirmou que esse foi o primeiro ataque realizado à noite como parte da campanha que começou em setembro.

Segundo o secretário, a embarcação era operada pela gangue Tren de Aragua.

