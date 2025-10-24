logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Caribe: ataque dos EUA contra suposto navio com drogas mata 6 pessoas

Secretário de Defesa informou sobre ocorrido em postagem na rede X
Idrees Ali e Phil Stewart – repórteres da Reuters
Publicado em 24/10/2025 - 11:26
Brasília
Pete Hegseth em Washington 21/11/2024 REUTERS/Nathan Howard
© Reuters/Nathan Howard/Proibida reprodução
Reuters

Um ataque dos Estados Unidos no Caribe contra um suposto navio de drogas matou seis pessoas chamadas de "narcoterroristas" pelo país, disse o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, nesta sexta-feira (24).

Trata-se da mais recente operação da campanha antidrogas do presidente Donald Trump na região.

Em um post no X, Hegseth afirmou que esse foi o primeiro ataque realizado à noite como parte da campanha que começou em setembro.

Segundo o secretário, a embarcação era operada pela gangue Tren de Aragua.

É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
A candidata presidencial do partido governista Morena, Claudia Sheinbaum, cumprimenta apoiadores durante seu comício de lançamento de campanha na praça Zocalo, na Cidade do México, México, em 1º de março de 2024. REUTERS/Luis Cortes
México condena ataques militares dos EUA a embarcações
Venezuela, 03/09/2025 - Ataque a uma embarcação que realizava transporte de drogas na Venezuela. Foto: Donald Trump Truth Social/Divulgação
Venezuela acusa EUA de terem usado IA em vídeo sobre ataque a barco
Ataque caribe Narcotráfico Donald Trump EUA Embarcação Barco
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Recife – Alunos da Escola Municipal Abílio Gomes, na capital pernambucana, usam livros didáticos que podem ser proibidos pela Câmara de Vereadores (Sumaia Vilela / Agência Brasil)
Educação Mais de 1 milhão de inscritos fazem a primeira PND neste domingo
sex, 24/10/2025 - 14:40
Brasília (DF) 21/11/2024 - Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, deixando STF após depoimento. Foto: Felipe Sampaio/STF
Justiça Trama golpista: Defesa de Mauro Cid pede ao STF extinção da pena
sex, 24/10/2025 - 14:39
Médicos estrangeiros e brasileiros que se graduaram em outro país, fazem a segunda etapa da edição 2017 do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeira (Revalida).
Educação Revalida 2025/2: prazo para envio de diploma médico termina hoje
sex, 24/10/2025 - 14:31
Coreia do Sul - 31/08/2025 -Brasileira supera campeã olímpica e vence Grand Prix de taekwondo Maria Clara Pacheco ganha etapa do circuito pela segunda vez no ano. Foto World Taekwondo/Divulgação
Esportes Maria Clara Pacheco é campeã mundial de taekwondo na China
sex, 24/10/2025 - 14:05
Cebola
Economia Inflação acumulada dos alimentos é a menor desde setembro de 2024
sex, 24/10/2025 - 13:49
Brasília (DF) 09/05/2025 - Fachada da sede do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Dino vota para anular regra que reduziu aposentadoria por invalidez
sex, 24/10/2025 - 12:58
Ver mais seta para baixo