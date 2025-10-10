logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Casa Branca diz que comitê do Nobel coloca "política acima da paz"

Prêmio foi para líder da oposição Venezuelana, María Corina Machado
Susan Heavey e Trevor Hunnicutt – repórteres da Reuters
Publicado em 10/10/2025 - 10:42
Washington
Presidente dos EUA, Donald Trump 25/08/2025 REUTERS/Jonathan Ernst
© JONATHAN ERNST

A Casa Branca criticou nesta sexta-feira (10) a decisão do comitê do Prêmio Nobel de conceder o prêmio da paz a uma líder da oposição venezuelana em vez do presidente dos EUA, Donald Trump.

"O presidente Trump continuará fazendo acordos de paz, acabando com guerras e salvando vidas. Ele tem o coração de um humanitário, e nunca haverá ninguém como ele, que pode mover montanhas com a força de sua vontade", disse o porta-voz da Casa Branca Steven Cheung em um post no X.

"O comitê do Nobel provou que eles colocam a política acima da paz."

Honraria

O Comitê Norueguês do Nobel concedeu o prêmio anual à venezuelana María Corina Machado, citando os "corajosos defensores da liberdade que se levantam e resistem" à liderança autoritária.

Trump fez uma campanha agressiva pelo prêmio e, nesta semana, anunciou um cessar-fogo e um acordo de reféns para acabar com a guerra em Gaza.

O presidente republicano ainda não comentou a decisão do Nobel, mas postou três vídeos em sua conta Truth Social na manhã de sexta-feira, com apoiadores comemorando o acordo de Gaza.

É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado takes part in a campaign rally for the upcoming presidential elections. This year's Nobel Peace Prize goes to the politician Maria Corina Machado from Venezuela. She is being honored for her commitment to the democratic rights of the Venezuelan people, as announced by the Norwegian Nobel Committee in Oslo.
Prêmio Nobel da Paz é concedido à venezuelana Maria Corina Machado
Edição:
Denise Griesinger
María Corina Machado Nobel da Paz Donald Trump
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 01/08/2025 - O Ministro Flávio Dino, durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Dino vence ação contra hospital por morte de filho e doará dinheiro
sex, 10/10/2025 - 13:14
São Paulo (SP), 10/10/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da cerimônia de anúncio do novo modelo de crédito imobiliário, no Centro de Convenções Rebouças. Foto: Pulo Pinto/Agência Brasil
Política Nunca deveria ter sido truncada, diz Lula sobre relação com Trump
sex, 10/10/2025 - 13:04
São Paulo (SP), 10/10/2025 – São Paulo cria protocolo para detectar metanol em bebidas. Foto: Governo de SP
Geral Novo protocolo de São Paulo permite detecção de metanol em bebidas
sex, 10/10/2025 - 12:54
São Paulo (SP), 10/10/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da cerimônia de anúncio do novo modelo de crédito imobiliário, no Centro de Convenções Rebouças. Foto: Pulo Pinto/Agência Brasil
Política Lula critica decisão do Congresso de não taxar mais ricos, bets e fint
sex, 10/10/2025 - 12:50
São Paulo (SP), 10/10/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (d) conversa com vice presidnte, Gerlado Alckim (e) participa da cerimônia de anúncio do novo modelo de crédito imobiliário, no Centro de Convenções Rebouças. Foto: Pulo Pinto/Agência Brasil
Economia Lula anuncia programa de habitação para classe média
sex, 10/10/2025 - 12:31
Brasília (DF), 04/10/2025 –Pesquisas de universidades públicas promovem detecção de metanol. Foto: UFPR/Divulgação
Saúde Polícia fecha fábrica que adulterava bebidas em São Bernardo do Campo
sex, 10/10/2025 - 12:02
Ver mais seta para baixo