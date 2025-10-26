logo ebc
Casa Branca publica foto de encontro de Lula e Trump

Trump diz que os dois presidentes estão preparados para bons acordos
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/10/2025 - 13:27
Brasília
Kuala Lampur, 26/10/2025 - Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, durante Encontro com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN. Foto: Ricardo Stuckert/PR
© Ricardo Stuckert/PR

A Casa Branca publicou nas redes sociais uma foto do encontro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Kuala Lumpur, na Malásia, neste domingo (26).

Na postagem, Trump diz que foi uma honra se reunir com Lula e declarou que eles estão preparados para realizar bons acordos.

“É uma grande honra estar com o presidente do Brasil. Acredito que seremos capazes de fazer bons acordos para os dois países. Nós sempre tivemos boas relações. Acredito que isso vai continuar”, declarou Trump.

Durante a reunião, o presidente Lula pediu a revogação do tarifaço norte-americano contra as exportações brasileiras.

Após o encontro, a diplomacia norte-americana foi autorizada por Trump a iniciar as negociações com o governo brasileiro.

Em julho deste ano, Trump anunciou um tarifaço de 50% sobre todos os produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos. Em seguida, ministros do governo brasileiro e do Supremo Tribunal Federal (STF) também foram alvo da revogação de vistos de viagem e outras sanções pela administração norte-americana, como a Lei Magnitsky - mecanismo previsto na legislação estadunidense usado para punir unilateralmente supostos violadores de direitos humanos no exterior.

U.S. President Donald Trump and Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva talk as they meet on the sidelines of the 47th Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) summit in Kuala Lumpur, Malaysia, October 26, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein
Nas redes sociais, Lula comenta "ótima reunião" com Trump na Malásia
Kuala Lampur, 26/10/2025 - Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, durante a Cúpula Empresarial da Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN. Foto: Ricardo Stuckert/PR
A empresários, Lula diz que mundo não aceita "nova Guerra Fria"
Kuala Lampur, 26/10/2025 - Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, durante Encontro com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula propôs ser interlocutor entre EUA e Venezuela, diz chanceler
Edição:
Graça Adjuto
