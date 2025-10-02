Chancelaria israelense diz que integrantes de flotilha estão seguros

E avisa que eles serão deportados para a Europa

As forças israelenses interceptaram cerca de 40 barcos que transportavam ajuda e ativistas estrangeiros, incluindo a sueca Greta Thunberg, para Gaza, provocando condenação internacional e protestos nesta quinta-feira (2).

Câmeras transmitindo imagens ao vivo dos barcos, verificadas pela Reuters, mostraram soldados israelenses com capacetes e óculos de visão noturna entrando nos navios, enquanto os passageiros se amontoavam em coletes salva-vidas com as mãos para cima.

Um vídeo do Ministério das Relações Exteriores de Israel mostrou Thunberg, uma das passageiras da flotilha, sentada em um convés cercada por soldados.

De acordo com um rastreador no site do organizador, Global Sumud Flotilla, 40 barcos foram listados como "interceptados" ou "supostamente interceptados". Outros dois estariam "navegando", mas um deles parecia estar parado.

Espera-se que as embarcações interceptadas e as pessoas a bordo sejam levadas inicialmente para o porto israelense de Ashdod, onde um navio foi visto chegando por uma testemunha da Reuters.

"Todos os passageiros estão seguros e em boas condições de saúde. Eles estão chegando em segurança a Israel, de onde serão deportados para a Europa", disse o Ministério das Relações Exteriores de Israel no X.

"Um último navio dessa provocação permanece a distância. Se ele se aproximar, sua tentativa de entrar em zona de combate ativa e romper o bloqueio também será impedida", acrescentou.

O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, juntou-se à condenação internacional da ação de Israel, chamando-a de "grave ofensa" contra "a solidariedade global e o sentimento que visa a aliviar o sofrimento em Gaza".

Ramaphosa disse que a interceptação em águas internacionais reforçou a contínua violação das leis internacionais por parte de Israel . Ele pediu que Israel liberte imediatamente os sul-africanos que estão na flotilha, incluindo o neto do ex-presidente Nelson Mandela, Nkosi Zwelivelile Mandela.

Espera-se que os ativistas sejam transferidos para a autoridade de imigração ao chegarem a Ashdod, de onde serão transferidos para a prisão de Ketziot, no sul de Israel, antes de serem deportados, disse Suhad Bishara, diretor da Adalah, uma organização de direitos humanos e centro jurídico em Israel.

"Nossa principal preocupação nesta fase é, obviamente, o bem-estar e a condição de saúde deles, bem como garantir que todos recebam aconselhamento jurídico antes das audiências, durante as audiências no Tribunal de Imigração e enquanto estiverem na prisão israelense", disse Bishara à Reuters. A flotilha, que zarpou no final de agosto, está transportando medicamentos e alimentos para Gaza e é composta por mais de 40 embarcações civis com cerca de 500 parlamentares, advogados e ativistas. É o símbolo de maior destaque da oposição ao bloqueio de Israel a Gaza.

O avanço da flotilha pelo Mar Mediterrâneo atraiu a atenção internacional, pois países como Turquia, Espanha e Itália enviaram barcos ou drones para o caso de seus cidadãos precisarem de assistência, mesmo com os repetidos avisos de Israel para que voltassem atrás.

O Ministério das Relações Exteriores da Turquia chamou o "ataque" de Israel à flotilha de "ato de terror" que colocou em risco a vida de civis inocentes.

O gabinete do procurador-chefe de Istambul anunciou o início de uma investigação sobre a detenção de 24 cidadãos turcos nas embarcações, sob acusações que incluíam privação de liberdade, apreensão de veículos de transporte e danos à propriedade, informou a agência de notícias estatal turca Anadolu.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, determinou a expulsão de toda a delegação diplomática de Israel na quarta-feira, após a detenção de dois colombianos na flotilha, e encerrou o acordo de livre comércio do país com Israel.

O primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, condenou as ações de Israel e disse que as forças israelenses haviam detido 23 malaios.

