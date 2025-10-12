China: controle de terras raras tem impacto limitado no abastecimto

Governo chinês diz que adiantou as medidas aos parceiros comerciais

O Ministério do Comércio da China defendeu neste domingo (12) a legitimidade das novas restrições impostas esta semana à exportação de terras raras, assegurando que o impacto nas cadeias de abastecimento vai ser "muito limitado".

As medidas são "uma ação legítima do Governo chinês para afinar o sistema de controle das exportações em conformidade com as leis e os regulamentos", afirmou um porta-voz do Ministério do Comércio em comunicado.

"Os controles de exportação da China não são proibições de exportação e serão concedidas licenças para pedidos elegíveis", disse o porta-voz, acrescentando que Pequim informou antecipadamente os parceiros comerciais das medidas, "através de mecanismos de diálogo bilateral".

"As empresas não devem estar preocupadas", sublinhou o porta-voz.

Pequim argumentou mais uma vez que as restrições têm como objetivo impedir que as terras raras e respectivos produtos de transformação sejam utilizados para produzir artigos militares ou de defesa, a fim de "defender a paz mundial, a estabilidade regional e cumprir as suas obrigações internacionais em matéria de não proliferação".

O ministério indicou que a China avaliou exaustivamente o impacto potencial das novas restrições nas cadeias industriais e de abastecimento e que este "é muito limitado".

Medida

As autoridades chinesas anunciaram, na quinta-feira (9), uma nova onda de restrições à exportação de terras raras, essenciais para a fabricação de tecnologia avançada, e acrescentaram cinco novos metais à lista de produtos controlados.

A China, que controla mais de 70% da produção mundial e quase 90% da transformação deste material estratégico, impôs restrições à exportação como moeda de troca desde que os Estados Unidos iniciaram uma guerra tarifária, em abril, embora tenha recentemente flexibilizado as medidas, no âmbito da trégua comercial entre as duas potências.

As terras raras têm sido um ponto difícil nas recentes negociações comerciais sino-americanas, com Washington acusando Pequim de atrasar deliberadamente a aprovação de licenças de exportação.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na sexta-feira (10) a imposição de uma sobretaxa de 100% a importações da China, a partir de novembro, em resposta a medidas comerciais "extremamente hostis" de Pequim.

A partir de 1 de novembro – ou até antes, "dependendo de quaisquer ações ou alterações futuras tomadas pela China" – os Estados Unidos imporão "uma tarifa de 100% à China, além de qualquer tarifa que estejam pagando atualmente", afirmou Trump na rede social Truth.

Também no início do próximo mês, adiantou o republicano, Washington imporá controles de exportação para Pequim sobre "todo e qualquer software crítico".

O anúncio de Donald Trump é um exemplo típico de “dois pesos, duas medidas", reagiu a China.

O Ministério do Comércio chinês considerou que as ações de Washington "prejudicam gravemente os interesses da China e minam (...) o clima das discussões econômicas e comerciais entre as duas partes".

"Ameaçar constantemente com direitos aduaneiros elevados não é a abordagem correta para cooperar com a China", acrescentou o ministério, em comunicado.

As novas medidas surgem pouco antes da reunião dos líderes da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC, em inglês) na Coreia do Sul, onde se esperava um possível encontro entre os presidentes dos dois países, mas que agora corre o risco de não acontecer.

