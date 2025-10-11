Chuvas no México provocam pelo menos 37 mortes

O governo mexicano fez um novo balanço das vítimas das chuvas torrenciais no país. "Estamos trabalhando para apoiar a população, abrir estradas e restaurar o serviço de eletricidade", disse a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, na rede social X

Ela disse que se reuniu virtualmente com os governadores dos estados onde foram registradas mortes, com chefes da Proteção civil, de organizações hidráulicas, entre outros responsáveis pela segurança civil.

As chuvas intensas provocadas pelos furacões Priscilla e Raymond, desde 7 de outubro, causaram inúmeras inundações e atingiram 31 dos 32 estados do país. Foram compartilhados vídeos nas redes sociais que mostram vítimas tentando se salvar, a água a cobrindo ônibus, carros, empresas, prédios e casas.

