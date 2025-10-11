logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Chuvas no México provocam pelo menos 37 mortes

Furacões Priscilla e Raymond causaram inúmeras inundações no país
RTP
Publicado em 11/10/2025 - 15:59
Lisboa
People wade through a flooded street after torrential rains that caused an overflow of rivers in Poza Rica, Veracruz state, Mexico, October 10, 2025. Reuters/Rolando Ramos/Proibida reprodução TPX IMAGES OF THE DAY
© Reuters/Rolando Ramos/Proibida reprodução
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

O governo mexicano fez um novo balanço das vítimas das chuvas torrenciais no país. "Estamos trabalhando para apoiar a população, abrir estradas e restaurar o serviço de eletricidade", disse a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, na rede social X

Ela disse que se reuniu virtualmente com os governadores dos estados onde foram registradas mortes, com chefes da Proteção civil, de organizações hidráulicas, entre outros responsáveis pela segurança civil.

As chuvas intensas provocadas pelos furacões Priscilla e Raymond, desde 7 de outubro, causaram inúmeras inundações e atingiram 31 dos 32 estados do país. Foram compartilhados vídeos nas redes sociais que mostram vítimas tentando se salvar, a água a cobrindo ônibus, carros, empresas, prédios e casas.

*É proibida a reprodução deste conteúdo

chuvas no México
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
People wade through a flooded street after torrential rains that caused an overflow of rivers in Poza Rica, Veracruz state, Mexico, October 10, 2025. Reuters/Rolando Ramos/Proibida reprodução TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Chuvas no México provocam pelo menos 37 mortes
sab, 11/10/2025 - 15:59
Logo da Agência Brasil
Geral PM é baleado e morto durante romaria ao Santuário de Aparecida
sab, 11/10/2025 - 15:42
Papa Leão 14 no Vaticano 12/5/2025 Reuters/Eloisa Lopez/Proibida reprodução
Internacional Lula visitará Papa Leão XIV durante visita a Roma
sab, 11/10/2025 - 15:38
Rio de Janeiro (RJ), 12/10/2025 - O Museu do Pontal celebra o Dia da Criança e os 3 anos de sua nova sede, na Barra da Tijuca, com uma maratona circense. O Festival de Circo no Museu do Pontal terá espetáculos e performances do mundo do picadeiro, apresentações musicais, brincadeiras e oficinas. Foto: Ratão Diniz/Divulgação
Cultura Maratona circense no Museu do Pontal valoriza arte popular no Rio
sab, 11/10/2025 - 15:17
Belém (PA) - Procissão do Círio de Nazaré em Belém (PA) é uma das maiores festas religiosas do mundo. Foto: ASCOM/Círio de Nazaré
Geral Força Nacional do SUS reforça atendimento no Círio de Nazaré
sab, 11/10/2025 - 14:17
Belém (PA), 11/10/2025 - Romeiros utilizam as tendas de apoio da RioSP durante o Círio de Nazaré. Foto: Comunicação RioSP/Divulgação
Geral Romeiros que vão a Aparecida usam tendas de apoio em rodovias de SP
sab, 11/10/2025 - 13:51
Ver mais seta para baixo