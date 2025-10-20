logo ebc
Colômbia convoca embaixador dos EUA em meio a disputa de tarifas

Embate decorre dos ataques dos EUA a supostos barcos com drogas
Luis Jaime Acosta e Julia Symmes Cobb - repórteres da Reuters
Publicado em 20/10/2025 - 16:51
Bogotá
Rio de Janeiro (RJ) 18/11/2024 - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, fala à imprensa na 19° Reunião de Cúpula do G20, no Museu de Arte Moderna. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil
Reuters

O Ministério das Relações Exteriores da Colômbia informou na manhã desta segunda-feira que o país chamou de volta ao país seu embaixador nos Estados Unidos, depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, disse que aumentaria as tarifas sobre importações de produtos colombianos e interromperia todos os pagamentos à nação sul-americana.

A disputa entre os dois países decorre dos ataques militares dos EUA a embarcações que supostamente transportavam drogas.

Trump também chamou o presidente colombiano Gustavo Petro de "líder do tráfico ilegal de drogas" no domingo, uma acusação que o governo de Petro disse ser ofensiva.

"Daniel Garcia-Pena, embaixador da Colômbia nos Estados Unidos da América, foi chamado de volta para consultas pelo presidente Gustavo Petro (foto) e encontra-se em Bogotá", informou o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia. "Nas próximas horas, o governo nacional informará sobre as decisões tomadas."

Os comentários de Trump sobre traficantes de drogas marcaram um novo capítulo nas relações conturbadas entre Washington e Bogotá, acusada pelo norte-americano de ser cúmplice do comércio ilícito de drogas.

Petro se opôs aos ataques militares dos EUA contra embarcações no Caribe, que mataram dezenas de pessoas e agravaram as tensões na região. Muitos especialistas jurídicos e ativistas de direitos humanos também condenaram as ações militares.

Trump disse que a ajuda financeira dos EUA à Colômbia seria cortada e os detalhes sobre as novas tarifas seriam revelados nesta segunda-feira, mas não ficou claro a qual financiamento Trump estava se referindo.

A Colômbia já foi um dos maiores destinatários de ajuda dos EUA no Hemisfério Ocidental, mas o fluxo de dinheiro foi repentinamente reduzido este ano pelo fechamento da Usaid, o braço humanitário do governo dos EUA.

Atualmente, a Colômbia paga tarifas de 10% sobre a maioria das exportações para os Estados Unidos, o nível básico que Trump impôs a muitos países.

