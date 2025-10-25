logo ebc
Conselho do Nobel cancela cortejo com tochas para María Corina Machado

Cerimônia de entrega da premiação está mantida
Publicado em 25/10/2025 - 17:55
Maria Corina Machado, opposition politician and leader of the Vente Venezuela party, speaks at a press conference. This year's Nobel Peace Prize goes to the politician Maria Corina Machado from Venezuela. She is being honored for her commitment to the democratic rights of the Venezuelan people, as announced by the Norwegian Nobel Committee in Oslo.
O Conselho Norueguês da Paz anunciou neste sábado (25) que não fará o tradicional cortejo com tochas por Oslo no dia da entrega do Prémio Nobel da Paz dado à política venezuelana María Corina Machado. A instituição disse discordar desta escolha.

A entidade, que agrega 17 organizações pacifistas norueguesas e cerca de quinze mil ativistas, declarou ter tomado esta decisão porque os seus membros "não sentem que a laureada deste ano esteja alinhada com os valores fundamentais do Conselho de Paz norueguês e de seus membros".

"É uma decisão difícil, mas necessária. Temos um grande respeito pelo Comitê Nobel e pelo Prêmio da Paz como instituição, mas, como organização, temos de ser fiéis aos nossos princípios e ao amplo movimento pela paz que representamos. Esperamos celebrar novamente o prêmio nos próximos anos", indicou a presidente do Conselho da Paz norueguês, Eline H. Lorentzen, em comunicado.

"Alguns dos seus métodos não estão em consonância com os nossos princípios e valores e os das nossas organizações membros, como a promoção do diálogo e de métodos não-violentos", disse também Lorentzen ao diário norueguês VG.

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, foi anunciada no dia 10 de outubro como a ganhadora do Nobel da Paz deste ano "pelo seu trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos do povo venezuelano e pela sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia" no país latino-americano, segundo a decisão do Comitê Nobel norueguês.

O chamado cortejo de tochas pelo centro de Oslo, até o hotel onde está alojado o vencedor do galardão, é um dos pontos altos do programa de cerimônias do Nobel da Paz, que é entregue em 10 de dezembro, embora não seja organizado pelo Instituto Nobel norueguês.

As suas origens remontam a 1954 e é tradicionalmente organizado pelo Conselho da Paz norueguês, uma das mais importantes entidades para o processo de pacificação neste país nórdico, embora já anteriormente tenha recusado essa responsabilidade, como em 2012, quando a União Europeia foi a vencedora.

A Aliança Norueguesa de Justiça Venezuelana, uma organização não-governamental (ONG) norueguesa que trabalha "pela liberdade, a democracia e os direitos humanos" na Venezuela, anunciou que assumirá a organização do cortejo deste ano.

O vencedor do Prêmio Nobel da Paz é escolhido pelo Comitê Nobel norueguês, composto por cinco pessoas nomeadas pelo parlamento da Noruega a cada seis anos, de acordo com a correlação de poder naquela câmara.

A escolha de Machado foi apoiada pelos principais partidos políticos noruegueses, embora dois dos aliados externos do Governo trabalhista, o Partido da Esquerda Socialista (o quarto maior) e o Partido Vermelho (o sexto maior), tenham se mostrado críticos.

O Instituto Nobel norueguês ainda não anunciou se María Corina Machado, que vive na clandestinidade na Venezuela, por motivos de segurança, poderá viajar para Oslo para receber o prêmio.

