logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Coreia do Norte dispara míssil balístico em direção ao leste

Lançamento foi em direção ao mar na costa leste
Jack Kim - da agência Reuters
Publicado em 22/10/2025 - 08:27
Seul
Míssil Coreia do Norte
© KCNA/Direitos reservados

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico em direção ao leste, disseram militares da Coreia do Sul nesta quarta-feira (22) (horário local), sem fornecer mais detalhes sobre o lançamento.

Mais cedo, a agência de notícias sul-coreana Yonhap disse que o lançamento foi em direção ao mar na costa leste da Coreia do Norte. A Coreia do Norte lançou mísseis balísticos pela última vez em 8 de maio, quando disparou vários mísseis de curto alcance de sua costa leste.

A Coreia do Norte rejeita a proibição internacional - apoiada pelos Estados Unidos e pela Coreia do Sul, entre outros - sobre o desenvolvimento de seus mísseis balísticos.

O lançamento ocorre antes de uma visita à Coreia do Sul na próxima semana de líderes que participam de um fórum econômico da região Ásia-Pacífico, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping.

A Coreia do Norte apresentou seu mais recente míssil balístico intercontinental neste mês em um desfile com a presença do primeiro-ministro chinês.

* É proibida a reprodução deste conteúdo

 

 

 

Relacionadas
Míssil Coreia do Norte
Coreia do Norte dispara míssil e condena EUA por aumentar tensões
Palestinians react as they inspect the damage at the site of an Israeli strike on a house, in Gaza City, June 1, 2025. REUTERS/Mahmoud Issa
Míssil israelense atinge crianças de Gaza que coletavam água
Coreia do Norte míssil balístico Coreia do Sul
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ) 09/09/2024 – Eleições 2024: segurança pública no âmbito municipal. Viatura da Guarda Municipal circulando na Lapa. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Elite da Guarda Municipal que atuará armada no Rio recebe treinamento
qua, 22/10/2025 - 08:48
Míssil Coreia do Norte
Internacional Coreia do Norte dispara míssil balístico em direção ao leste
qua, 22/10/2025 - 08:27
A Petrobras anunciou a chegada da plataforma de petróleo, P-67, ancorada na Baía de Guanabara, destinada ao Sistema de Produção do Campo de Lula, no pré-sal da Bacia de Santos.
Economia ANP leiloa nesta quarta sete blocos de petróleo no pré-sal
qua, 22/10/2025 - 08:20
Eldorado do Sul (RS), 22/05/2024 – CHUVAS-RS - DESTRUIÇÃO - Conforme as águas vão baixando, moradores de Eldorado do Sul tendo contato com os estragos causados pelas enchentes. - Estragos causado pela enchente em escola municipal do centro de Eldorado do Sul. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Comunidades ajudam a reconstruir escolas resilientes a crise climática
qua, 22/10/2025 - 08:02
Angra 1 e 2 e construção de Angra 3
Economia Angra 3: obra parada gera custo anual de quase R$ 1 bilhão
qua, 22/10/2025 - 07:58
Corumbá (MS), 28/06/2024 - Ribeirinho observa fumaça de queimadas nos arredores de Corumbá-MS. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Meio Ambiente Pesquisadores alertam para armadilhas de mercantilizar pauta climática
qua, 22/10/2025 - 07:52
Ver mais seta para baixo