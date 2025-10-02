logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Dez brasileiros estão entre capturados na flotilha de ajuda a Gaza

Israel diz que ativistas estão sendo levados em segurança para porto
Eliane Gonçalves - Repórter da Radiogência Nacional
Publicado em 01/10/2025 - 21:48
São Paulo
Flotilha de Gaza foi interceptada por Israel
© Divulgação/Global Sumud Flotilla

Pelo menos 10 brasileiros e um argentino residente no Brasil estão entre as pessoas capturadas nesta quarta-feira (1) por Israel, informa a Global Sumud Flotilla. O grupo, que integra a flotilha, reúne cerca de 50 embarcações que tentam furar o bloqueio a Gaza levando ajuda humanitária: alimentos, água potável, medicamentos e brinquedos. 

O ativista brasileiro Thiago Ávila, e a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) estavam a bordo da flotilha humanitária interceptada por Israel a caminho de Gaza nesta quarta-feira (1º).

Na lista dos brasileiros estão:

  • Ariadne Catarina Cardoso Teles
  • Magno De Carvalho Costa 
  • Luizianne De Oliveira Lins
  • Gabrielle Da Silva Tolotti
  • Bruno Sperb Rocha
  • Mariana Conti Takahashi
  • Thiago de Ávila e Silva Oliveira
  • Lucas Farias Gusmão
  • Mohamad Sami El Kadri
  • Lisiane Proença Severo
  • Nicolas Calabrese (argentino, com cidadania italiana,  residente no Brasil)

 

Ativista brasileiro Thiago Ávila é capturado por Israel em Flotilha a caminho de Gaza
Thiago Ávila é capturado por Israel em Flotilha a caminho de Gaza - Divulgação/Global Sumud Flotilla

A delegação brasileira que participa da Flotilha é formada por 17 integrantes. Ao todo, mais de 500 pessoas, de diferentes nacionalidades, se uniram ao protesto que se identifica como uma ação pacífica e não violenta contra o genocídio em Gaza.

Até as 20h30 dessa quarta-feira, pelo menos 178 integrantes tinham sido capturados pelas forças israelenses. Entre elas, a ambientalista Greta Thunberg, segundo a flotilha.

Em nota, a Anistia Internacional no Brasil diz que a captura das embarcações é ilegal.

"Nenhuma regra do direito internacional autoriza ataques a embarcações em livre navegação em águas internacionais. A missão da flotilha é pacífica, humanitária e legal."  A nota também cobra dos países que seja garantida a passagem segura da flotilha até a chegada a Gaza para a entrega dos itens de ajuda humanitária.

Em São Paulo, ativistas, amigos, familiares dos brasileiros detidos começaram nesta noite uma vigília no Al Janiah, famosa casa de shows da cidade, fundada por refugiados palestinos.  Eles também cobram apoio do governo para que os brasileiros sejam mantidos em segurança e pedem o rompimento das relações comerciais com Israel.

Interceptação

Mais cedo, a flotilha internacional informou, em postagens nas redes sociais, que estava sofrendo agressões das forças israelenses. Uma transmissão de vídeo ao vivo de um dos barcos da flotilha mostrou passageiros com coletes salva-vidas sentados no convés, segundo informações da agência Reuters.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel afirmou que sua Marinha entrou em contato com a flotilha para avisar que ela estava se aproximando de uma zona de combate ativa e violando um bloqueio legal, pedindo que eles mudassem o curso.

A flotilha diz, em mensagens nas redes sociais, que as embarcações foram interceptadas "ilegalmente em águas internacionais". 

"Transmissões ao vivo e comunicações foram cortadas. A situação dos integrantes e da tripulação continua sem informação. Isto é um ataque ilegal a uma ação humanitária e não armada. Estamos em contato com autoridades e instituições internacionais para solicitar a segurança e liberação dos membros", diz. 

Na rede X, o ministério israelense afirmou que os barcos da flotilha foram "abordados com segurança" e que os passageiros "estão sendo transferidos para um porto israelense", conforme a Reuters. 

Essa é a mais recente tentativa marítima de romper o bloqueio israelense a Gaza, onde maior parte do território foi reduzida a um terreno baldio após quase dois anos de guerra.

A flotilha esperava chegar a Gaza na manhã da quinta-feira, se não fosse interceptada.

Relacionadas
Flotilha levando ajuda destinada a Gaza no mar perto da Grécia 26/09/2025 REUTERS/Stefanos Rapanis
Flotilha de ajuda a Gaza diz que foi interceptada por militares
Brasília (DF), 07/06/2025 - Embarcação Madeleine, da Coalizão Flotilha da Liberdade. Foto: gazafreedomflotilla/Instagram
"Navios não identificados" aproximam-se de flotilha com destino a Gaza
Edição:
Maria Claudia e Carolina Pimentel
Flotilha Gaza Anistia Internacional Global Sumud Israel
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
palmeiras, vasco, brasileiro
Esportes Brasileiro: Palmeiras vence Vasco em casa para assumir vice-liderança
qua, 01/10/2025 - 23:32
Brasília - 01/10/2025 -Sessão da Câmara dos Deputados para votar o isenção do IR. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Economia Câmara aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
qua, 01/10/2025 - 22:51
Logo da Agência Brasil
Esportes Mundial sub-20: Brasil perde para Marrocos por 2 a 1 e se complica
qua, 01/10/2025 - 22:38
CNH Digital,Carteira de Trânsito para Celular, Carteira Nacional de Habilitação
Economia Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
qua, 01/10/2025 - 22:03
Flotilha de Gaza foi interceptada por Israel
Internacional Dez brasileiros estão entre capturados na flotilha de ajuda a Gaza
qua, 01/10/2025 - 21:48
Brasília (DF), 01/10/2025 – 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Política Brasília: conferencistas exigem políticas para todas as "mulheridades"
qua, 01/10/2025 - 20:43
Ver mais seta para baixo