Egito, Catar e Turquia assinam com Trump documentos sobre cessar-fogo

Países são mediadores do compromisso firmado entre Hamas e Israel
Reuters
Publicado em 13/10/2025 - 14:05
Rio de Janeiro
Mediadores Egito, Catar e Turquia assinam com Trump documento sobre acordo de cessar-fogo em Gaza 13/10/2025
Reuters

Mediadores do Egito, Catar e Turquia assinaram nesta segunda-feira com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, um documento sobre o acordo de cessar-fogo em Gaza.

O documento foi assinado durante uma cúpula internacional sobre o acordo de paz, organizada pelo Egito, em Sharm El-Sheikh, no Mar Vermelho.

Conflito no Oriente Médio Hamas Gaza Israel Donald Trump
