Internacional
Egito, Catar e Turquia assinam com Trump documentos sobre cessar-fogo
Países são mediadores do compromisso firmado entre Hamas e Israel
Reuters
Publicado em 13/10/2025 - 14:05
Rio de Janeiro
Versão em áudio
Mediadores do Egito, Catar e Turquia assinaram nesta segunda-feira com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, um documento sobre o acordo de cessar-fogo em Gaza.
O documento foi assinado durante uma cúpula internacional sobre o acordo de paz, organizada pelo Egito, em Sharm El-Sheikh, no Mar Vermelho.
*É proibida a reprodução deste material.
