Egito, Catar e Turquia assinam com Trump documentos sobre cessar-fogo

Países são mediadores do compromisso firmado entre Hamas e Israel

Mediadores do Egito, Catar e Turquia assinaram nesta segunda-feira com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, um documento sobre o acordo de cessar-fogo em Gaza.

O documento foi assinado durante uma cúpula internacional sobre o acordo de paz, organizada pelo Egito, em Sharm El-Sheikh, no Mar Vermelho.

