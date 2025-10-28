logo ebc
Em meio a investimentos em IA, Amazon cortará cerca de 14 mil cargos

No fim de 2025, empresa tinha 1,56 milhão de funcionários
Harshita Mary Varghese – repórter da Reuters*
Publicado em 28/10/2025 - 10:06
Bengaluru
O logotipo da Amazon no centro logístico em Lauwin-Planque, norte da França, em 15 de novembro de 2022. REUTERS/Pascal Rossignol
© Pascal Rossignol
Reuters

A Amazon informou nesta terça-feira (28) que reduzirá sua força de trabalho corporativa em cerca de 14 mil cargos, à medida que a gigante da tecnologia corta camadas operacionais para limitar custos e aumenta os investimentos em inteligência artificial (IA).

A empresa tinha cerca de 1,56 milhão de funcionários em tempo integral e parcial no final do ano passado. A força de trabalho corporativa da Amazon inclui cerca de 350 mil funcionários.

A Reuters noticiou pela primeira vez na segunda-feira (27) que a Amazon planejava cortar até 30 mil empregos corporativos a partir desta terça, à medida que a empresa compensa o excesso de contratações durante o pico da demanda da pandemia.

Nos últimos meses, a Amazon vem reestruturando sua força de trabalho em várias divisões, com cortes graduais de cargos em sua unidade de livros, dispositivos e serviços, bem como em sua divisão de podcast Wondery.

O presidente-executivo Andy Jassy disse em junho que a adoção crescente de ferramentas de IA generativas reduziria a força de trabalho corporativa total da gigante do comércio eletrônico nos próximos anos.

As empresas estão usando cada vez mais a IA para escrever códigos para seus softwares e adotando agentes de IA para automatizar tarefas rotineiras, pois buscam economizar custos e reduzir a dependência de trabalhadores.

amazon demissões EU inteligência artificial IA
