Em tensão com Venezuela, EUA enviarão porta-aviões à América do Sul

Deslocamento faz parte do reforço militar de Trump no Caribe
Idrees Ali e Phil Stewart - Reuters
Publicado em 24/10/2025 - 17:18
Washington
Porta-aviões Gerald R. Ford 17/09/2025 NTB/Lise Aserud via REUTERS/
© Reuters/Lise Aserud/Proibida reprodução
Reuters

O presidente norte-americano, Donald Trump, intensificou drasticamente o fortalecimento militar dos Estados Unidos no Caribe nesta sexta-feira (24), ao enviar o grupo do porta-aviões Gerald Ford para a América Latina, uma demonstração de força que excede em muito qualquer necessidade anterior de combate ao narcotráfico e representa o movimento mais musculoso de Washington na região da América Latina.

"A presença reforçada das forças dos EUA na área de responsabilidade do USSOUTHCOM aumentará a capacidade dos EUA de detectar, monitorar e interromper atores e atividades ilícitas que comprometem a segurança e a prosperidade do território norte-americano e nossa segurança no Hemisfério Ocidental”, publicou o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, no X.

Ele não especificou quando o porta-aviões estaria se deslocando para a região, mas até alguns dias atrás, o porta-aviões estava viajando pelo Estreito de Gibraltar e na Europa.

O deslocamento faz parte do reforço militar de Trump no Caribe, que inclui oito navios de guerra adicionais, um submarino nuclear e aeronaves F-35. É provável que isso aumente a preocupação na região sobre a intenção do governo Trump.

As forças dos EUA realizaram 10 ataques contra supostas embarcações de drogas, principalmente no Caribe, desde o início de setembro, matando cerca de 40 pessoas. Embora o Pentágono não tenha dado muitas informações, ele disse que alguns dos mortos são venezuelanos.

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, tem alegado repetidamente que os EUA esperam tirá-lo do poder.

Em agosto, Washington dobrou sua recompensa por informações que levassem à prisão de Maduro para US$50 milhões, acusando-o de ligações com o tráfico de drogas e grupos criminosos, o que Maduro nega.

O reforço do poder de fogo militar supera em muito qualquer exigência imaginável das Forças Armadas dos EUA para atingir alvos individuais de drogas em terra ou no mar.

O Ford, que foi comissionado em 2017, é o mais novo porta-aviões dos Estados Unidos e o maior do mundo, com mais de 5.000 marinheiros a bordo.

O porta-aviões, que inclui um reator nuclear, pode abrigar mais de 75 aeronaves militares, incluindo aviões de combate como os jatos F-18 Super Hornet e o E-2 Hawkeye, que pode atuar como um sistema de alerta antecipado.

Ele tem um arsenal de mísseis, como o Evolved Sea Sparrow Missile, que são mísseis superfície-ar de médio alcance usados para combater drones e aeronaves.

