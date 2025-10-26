logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

A empresários, Lula diz que mundo não aceita "nova Guerra Fria"

Declaração foi feita durante uma reunião com empresários na Malásia
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/10/2025 - 09:32
Brasília
Kuala Lampur, 26/10/2025 - Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, durante a Cúpula Empresarial da Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN. Foto: Ricardo Stuckert/PR
© Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste domingo (26) que o mundo não aceita mais uma “nova Guerra Fria”. A declaração de Lula foi feita durante uma reunião com empresários em Kuala Lumpur, na Malásia, durante a 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

Ao defender o comércio e investimentos estrangeiros nos dois países, Lula disse que Brasil quer estar do lado de todos que querem fazem negócios.

"A Asean é um parceiro muito importante e tende a ser muito mais importante, porque o mundo de hoje não aceita mais uma nova Guerra Fria. Nós não queremos ficar disputando, como se disputou, a partir da Segunda Guerra Mundial, o que era do lado da Rússia, o que era do lado dos Estados Unidos. A gente não quer uma nova disputa do lado dos Estados Unidos, do lado da China. A gente quer estar do lado da China, dos Estados Unidos, da Malásia, da Indonésia, de todos os países do mundo que queiram fazer negócio conosco”, afirmou.

O presidente também defendeu a integração do Brasil com a América do Sul e disse que, desde seu primeiro mandato, em 2003, busca a ampliação de parcerias internacionais.

"Durante muito tempo, o Brasil esteve isolado na América do Sul. O Brasil olhava para a Europa e os Estados Unidos, e nós resolvemos tomar a decisão de que era preciso fazer o Brasil ter uma importância maior na geopolítica econômica e comercial”, completou.

Mais cedo, Lula se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pediu a revogação do tarifaço norte-americano contra as exportações brasileiras.

A primeira reunião de negociação entre as diplomacias brasileira e norte-americana será realizada ainda neste domingo na Malásia.

Relacionadas
Kuala Lampur, 26/10/2025 - Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, fala após reunião do presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN. Frame: CanalGov/Reprodução
Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
Saldo positivo das exportações
CNI: encontro Lula-Trump representa "avanço concreto" em negociações
Edição:
Amanda Cieglinski
Lula Asean malásia Comércio Exterior
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Kuala Lampur, 26/10/2025 - Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, durante a Cúpula Empresarial da Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional A empresários, Lula diz que mundo não aceita "nova Guerra Fria"
dom, 26/10/2025 - 09:32
Brasília (DF), 24/10/2025 - José Gomes Temporão. Foto: Sergio Velho Junior/Fiocruz Brasília
Saúde Questão central do câncer é prevenir casos, diz ex-ministro Temporão
dom, 26/10/2025 - 09:30
Rio de Janeiro (RJ), 24/10/2025 - Documentário Ary. Foto: Gibraltar Filmes/Divulgação
Cultura Roda de Samba inicia nova temporada com programa sobre Ary Barroso
dom, 26/10/2025 - 09:07
Sala de aula vazia da Escola Estadual Terezine Arantes Ferraz Bibliotecaria, no Parque Casa de Pedra, zona norte da capital.
Educação PND 2025: prova para professores é aplicada hoje em 750 cidades
dom, 26/10/2025 - 08:30
Saldo positivo das exportações
Economia CNI: encontro Lula-Trump representa "avanço concreto" em negociações
dom, 26/10/2025 - 08:29
Brasília (DF), 23/10/2025 - Rádio Nacional acompanha Botafogo e Santos pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino 2025. Arte/Agência Brasil
Esportes Rádio Nacional acompanha Botafogo x Santos ao vivo neste domingo
dom, 26/10/2025 - 08:03
Ver mais seta para baixo