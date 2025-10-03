logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Espanha quer tornar o aborto direito constitucional

Ato deixou de ser crime no país em 1985
 David Latona - Repórter da Reuters*
Publicado em 03/10/2025 - 09:15
Madri
People take part in a demonstration to mark International Women's Day in Madrid, Spain, March 8, 2025. REUTERS/Susana Vera/Proibida reprodução
© REUTERS/Susana Vera/Proibida reprodução
Reuters

O governo de esquerda da Espanha planeja consagrar o direito ao aborto na Constituição, em meio ao que considera um ataque global à liberdade reprodutiva, disse o primeiro-ministro Pedro Sánchez nesta sexta-feira (3).

Se aprovado, o país se tornaria o segundo no mundo a tornar constitucional o direito ao aborto, depois da França no ano passado. A Espanha completa quatro décadas desde que o ato deixou de ser crime em 1985.

"Com este governo, não haverá retrocesso nos direitos sociais", escreveu Sánchez publicação no X.

O governo de coalizão dos socialistas e da extrema-esquerda está ampliando as políticas progressistas e feministas em uma tentativa de reunir sua base de eleitores, no momento em que as pesquisas mostram aumento no apoio ao partido de extrema-direita Vox.

A reforma requer o apoio de três quintos da câmara baixa do Parlamento, o que significa que precisaria do apoio de parlamentares do Partido Popular (PP), da oposição conservadora.

O governo também quer ajustar as leis do aborto para evitar que as mulheres que desejam interromper a gravidez recebam informações falsas com o objetivo de coagi-las a não abortar.

De acordo com nota do gabinete de Sánchez, a lei modificada obrigaria as autoridades médicas a fornecer apenas informações relacionadas ao aborto com base em evidências científicas objetivas, de acordo com os padrões estabelecidos por instituições como a Organização Mundial da Saúde ou a Associação Americana de Psiquiatria.

A medida ocorre após aprovação pelo Conselho Municipal de Madri de medida que obriga os serviços de saúde a informar as mulheres que estão pensando em fazer um aborto sobre a chamada "síndrome pós-aborto". A medida foi proposta pelo Vox e aprovada com os votos do PP.

A síndrome, cuja existência carece de consenso científico, supostamente leva ao uso de álcool e drogas, pensamentos suicidas ou até mesmo câncer no sistema reprodutivo feminino, de acordo com o Vox.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
São Paulo (SP), 28/09/2024 - Entidades fazem manifestação pela legalização do aborto em frente ao MASP. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Barreiras travam aborto legal no Brasil, diz instituto ligado à OMS
Rio de Janeiro – 04/04/2025 Movimento sociais e organizações que defendem os direitos das mulheres no Equador pressionam a Corte Constitucional do país para que o aborto deixe de ser considerado crime. Divulgação/ Trenza Gestora Comunicacional, Justa Libertad
Mulheres pressionam Corte equatoriana para descriminalizar aborto
Espanha aborto direito constitucional
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 27/09/2025 – O que é metanol e quais suas formas utilização. Foto: Biodiesel Brasil
Saúde Bahia tem caso suspeito de óbito causado por metanol
sex, 03/10/2025 - 11:12
Logo da Agência Brasil
Saúde SP disponibiliza mais duas mil ampolas de antídoto contra metanol
sex, 03/10/2025 - 10:56
Manaus, AM 06/07/2024 Cenas da Amazônia. Por do sol no Rio Negro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom
Política Lula diz que não quer luxo e que ficará em barco durante a COP30
sex, 03/10/2025 - 10:55
Logo da Agência Brasil
Direitos Humanos Consultorias vão ajudar em relatório sobre mortos e desaparecidos
sex, 03/10/2025 - 10:32
São Paulo (SP), 01/10/2025 - Bar Ministrão, na Av. Lorena com Ministro Rocha Azevedo (Jardins), interditado pela Vigilância Sanitária, após suspeita de bebidas com metanol. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Saúde SP: fiscalização de bebidas adulteradas realiza mais três interdições
sex, 03/10/2025 - 10:19
SIDOARJO, INDONESIA - OCTOBER 1: (----EDITORIAL USE ONLY MANDATORY CREDIT - ' BASARNAS / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Members of the Indonesian Search and Rescue Agency (BASARNAS) conduct operations as search and rescue efforts continue on the rubble of a boarding school building collapsed in Sidoarjo, Indonesia's East Java province, on October 1, 2025. BASARNAS / Handout / AnadoluNo Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey
Internacional Novo balanço indica sete mortos em desabamento de escola na Indonésia
sex, 03/10/2025 - 09:51
Ver mais seta para baixo