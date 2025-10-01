logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

EUA: falta de acordo sobre orçamento leva à paralisação do governo

Cerca de 750 mil funcionários públicos serão afastados
Lusa*
Publicado em 01/10/2025 - 10:47
Washington
Casa Branca
© Reuters/Proibida reprodução
Lusa

A administração federal dos Estados Unidos (EUA) ficou oficialmente sem orçamento à meia-noite (hora local), entrando em vigor planos de contingência que preveem a dispensa de milhares de funcionários públicos. 

A incapacidade de republicanos e democratas de chegarem a acordo sobre o financiamento federal desencadeou paralisação parcial, que afeta atualmente os serviços não essenciais, mas pode comprometer outras funções se o impasse persistir.

Nessa terça-feira (30) à noite, a câmara alta do Parlamento dos EUA) rejeitou uma proposta legislativa republicana e outra democrata para evitar a paralisação, que ocorreu pela última vez há sete anos. 

Após a rejeição da proposta democrata no Senado, de maioria republicana, também foi reprovada proposta do partido do presidente Donald Trump que prolongava temporariamente o financiamento federal até 21 de novembro.  

A proposta, que daria a ambos os partidos mais sete semanas para negociar o orçamento completo para o próximo ano fiscal, teve 55 votos a favor e 45 contra, com os democratas se unindo para que tivesse menos que os 60 votos necessários à aprovação.

Após a votação, o Gabinete de Gestão e Orçamento da Casa Branca emitiu memorando, afirmando que “as agências afetadas devem agora executar os seus planos para um encerramento ordenado”.

O gabinete estima que aproximadamente 750 mil funcionários públicos serão afastados. As viagens aéreas podem ser afetadas, enquanto o pagamento de determinados benefícios sociais deverá ser suspenso.

Os parques nacionais ficarão também privados dos guardas florestais responsáveis ​​pela manutenção, com o aproximar do outono, que atrai milhões de turistas ao país.

As forças de segurança, as Forças Armadas, os aeroportos e a segurança social continuarão a funcionar normalmente, mas os funcionários dessas áreas não irão receber os salários até que os dois partidos aprovem novo orçamento.

O Senado norte-americano já havia rejeitado, em 19 de setembro, o projeto de lei de financiamento temporário do Estado aprovado anteriormente na câmara baixa do Congresso, também de maioria republicana.     

O projeto de lei, em geral, financiaria a administração pública aos níveis atuais, com algumas exceções - como mais US$ 88 milhões para a segurança dos membros do Congresso, Supremo Tribunal e do governo, em momento de crescentes ameaças sobre as instituições e do assassinato do ativista conservador Charlie Kirk.

Os democratas apresentaram proposta alternativa de financiamento que protegeria os subsídios ao atendimento à saúde.   

Representantes do governo Trump têm procurado responsabilizar a oposição democrata pela falta de acordo, apesar da ausência de iniciativa de negociação pelos republicanos.  

O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, ameaçou repetidamente com uma paralisação se não fossem atendidas as exigências de reposição de fundos para a saúde pública, cortados pelo pacote legislativo de Trump, batizado por ele de "grande e bela lei".    

O pacote legislativo de Trump sobre isenções fiscais e cortes de despesas contempla poupanças que cortam o acesso de milhões de pessoas ao Medicaid e outros programas públicos de assistência à saúde.

De acordo com os cálculos dos analistas da seguradora Nationwide, cada semana de paralisação pode reduzir o crescimento anual da economia norte-americana em 0,2 pontos percentuais.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Presidente dos EUA, Donald Trump 25/08/2025 REUTERS/Jonathan Ernst
EUA: governo enfrenta fuga de cérebros com saída de 154 mil servidores
Los Angeles - EUA, 09/06/2022 - Bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos. Foto: Alan Santos/PR
EUA incluem Brasil em lista de observação de tráfico de pessoas
Estados Unidos EUA orçamento governo paralisação
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
06/06/2023 - Brasília (DF) - Cenas da Cidade de Brasília, ao fundo o prédio do Congresso Nacional . Foto Antônio Cruz/Agência Brasil
Política Hugo Motta confirma para hoje votação de isenção do Imposto de Renda
qua, 01/10/2025 - 11:35
Casa Branca
Internacional EUA: falta de acordo sobre orçamento leva à paralisação do governo
qua, 01/10/2025 - 10:47
FILE PHOTO: Joanne Deborah Byron, also known as Assata Shakur, a former member of the Black Liberation Army, in a series of photos released by the U.S. Federal Bureau of Investigation. REUTERS/FBI/Handout via Reuters/File Photo
Internacional Morte de ex-Pantera Negra reacende debate sobre racismo nos EUA
qua, 01/10/2025 - 10:45
Brasília (DF), 01/10/2025 – A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, participa do programa Bom dia, Ministra, na Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Cadastro reserva do CPNU1 será chamado muito em breve, diz ministra
qua, 01/10/2025 - 10:29
Local atacado por Israel em Deir Al-Balah, centro de Gaza 21/8/2025 REUTERS/Ramadan Abed
Internacional Israel intensifica ofensiva em Gaza enquanto Hamas avalia plano de paz
qua, 01/10/2025 - 10:20
Satélites, soja
Meio Ambiente Cerrado brasileiro perdeu 28% da vegetação nativa em 40 anos
qua, 01/10/2025 - 10:12
Ver mais seta para baixo