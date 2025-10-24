logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

EUA sancionam presidente colombiano Petro, citando drogas ilícitas

Gustavo Petro disse que tem combatido o tráfico de drogas por décadas
Daphne Psaledakis, Doina Chiacu, Julia Symmes Cobb e Brendan O'Boyle
Publicado em 24/10/2025 - 17:44
Washington
Presidente colombiano, Gustavo Petro 23/10/2025 Reuters/Luisa Gonzalez/Proibida reprodução
© Reuters/Luisa Gonzalez/Proibida reprodução
Reuters

Os Estados Unidos impuseram nesta sexta-feira (24) sanções ao presidente da Colômbia, Gustavo Petro, acusando-o de se recusar a interromper o fluxo de cocaína para os EUA, ampliando a pressão sobre o líder latino-americano que entrou em conflito com o presidente Donald Trump.

"Desde que o presidente Gustavo Petro chegou ao poder, a produção de cocaína na Colômbia explodiu para a maior taxa em décadas, inundando os Estados Unidos e envenenando os norte-americanos", disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, em comunicado.

"O presidente Petro permitiu que os cartéis de drogas florescessem e se recusou a interromper essa atividade. Hoje, o presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger nossa nação e deixar claro que não toleraremos o tráfico de medicamentos em nosso país."

Petro, em uma postagem na rede social X, disse que tem combatido o tráfico de drogas por décadas.

"Lutar contra o tráfico de drogas por décadas, e de forma eficaz, me trouxe essa medida do governo da mesma sociedade que tanto ajudamos a interromper o consumo de cocaína deles", afirmou.

"Um paradoxo completo, mas nem um passo atrás, e nunca de joelhos".

A ação dos EUA acrescenta Petro a uma lista de líderes mundiais sob sanções dos EUA, ao lado do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e do presidente russo, Vladimir Putin, entre outros.

A esposa e o filho de Petro e Armando Benedetti, ministro do Interior da Colômbia, também foram atingidos por sanções nesta sexta-feira sob a autoridade que permite que Washington atinja aqueles que acusa de estarem envolvidos no comércio global de drogas ilícitas.

No último fim de semana, Trump ameaçou aumentar as tarifas sobre a Colômbia e disse na quarta-feira que todos os financiamentos para o país haviam sido suspensos.
 

É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Porta-aviões Gerald R. Ford 17/09/2025 NTB/Lise Aserud via REUTERS/
Em tensão com Venezuela, EUA enviarão porta-aviões à América do Sul
Pete Hegseth em Washington 21/11/2024 REUTERS/Nathan Howard
Caribe: ataque dos EUA contra suposto navio com drogas mata 6 pessoas
Jacarta, 24/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro na Secretaria-Geral da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula quer Brasil na associação de países asiáticos
EUA Colômbia Tráfico de Drogas Donald Trump Gustavo Petro Scott Bessent cartéis de drogas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Campanha de doação de sangue no Instituto Estadual de Hematologia do Rio de Janeiro - Hemorio
Saúde Crianças com hemofilia terão terapia menos invasiva pelo SUS
sex, 24/10/2025 - 17:57
São Paulo (SP), 10/11/2024 - Estudantes no segundo dia de provas do ENEM na UNIP Vergueiro em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Educação MEC permitirá uso das três últimas notas do Enem no Sisu 2026
sex, 24/10/2025 - 17:53
FILE PHOTO: Shipping containers, including one labelled
Economia Camex prorroga medidas antidumping contra China, EUA e Alemanha
sex, 24/10/2025 - 17:46
Presidente colombiano, Gustavo Petro 23/10/2025 Reuters/Luisa Gonzalez/Proibida reprodução
Internacional EUA sancionam presidente colombiano Petro, citando drogas ilícitas
sex, 24/10/2025 - 17:44
Rio de Janeiro (RJ), 14/03/2024 – Ato por Justiça marca os seis anos do assassinato de Marielle Franco, no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos Instituto Marielle Franco cobra julgamento dos mandantes do crime
sex, 24/10/2025 - 17:31
Brasília (DF), 24/08/2023, O tenente-coronel, Mauro Cid, depõe na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Justiça Moraes autoriza Mauro Cid a comparecer ao aniversário da avó
sex, 24/10/2025 - 17:30
Ver mais seta para baixo