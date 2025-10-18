logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Ex-deputado norte-americano que teve pena perdoado por Trump é solto

George Santos é de ascendência brasileira e estava preso por fraude
Nandita Bose e Ismail Shakil - Reuters
Publicado em 18/10/2025 - 13:24
Nova York
Presidente dos EUA, Donald Trump 09/10/2025 REUTERS/Nathan Howard
© Reuters/Nathan Howard/Proibida reprodução
Reuters

O ex-deputado norte-americano de ascendência brasileira, George Santos, foi solto na madrugada deste sábado (18) depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comutou a sentença de mais de sete anos de prisão por fraude e roubo de identidade.

Santos, que foi expulso do Congresso após um breve mandato repleto de escândalos, declarou-se culpado de inflar números da arrecadação de fundos e falsificar nomes de doadores para garantir o apoio financeiro do Partido Republicano durante o ciclo eleitoral de 2022. Ele foi eleito naquele ano para representar uma parte da cidade de Nova York e seus subúrbios do leste.

Durante sua campanha, Santos alegou falsamente que estudou na Universidade de Nova York, trabalhou no Goldman Sachs e no Citigroup e que seus avós haviam fugido dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.

Nesta sexta-feira, Trump disse que Santos havia sido "horrivelmente maltratado" na prisão.

"George Santos era, de certa forma, um 'malandro', mas há muitos malandros em nosso país que não são forçados a cumprir sete anos de prisão", disse Trump no Truth Social.

"Portanto, acabei de assinar uma comutação, liberando George Santos da prisão IMEDIATAMENTE", acrescentou.

Santos passou a maior parte de seu mandato de 11 meses envolvido em escândalos, marginalizado por colegas parlamentares e ridicularizado por comediantes noturnos após a revelação de que ele havia fabricado grande parte de sua história pessoal.

*Proibida a reprodução deste conteúdo

Donald Trump George Santos perdão de pena
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Presidente dos EUA, Donald Trump 09/10/2025 REUTERS/Nathan Howard
Internacional Ex-deputado norte-americano que teve pena perdoado por Trump é solto
sab, 18/10/2025 - 13:24
cursinhos preparatórios para concursos públicos
Educação Governo anuncia edital para investir R$ 108 mi em cursinhos populares
sab, 18/10/2025 - 13:21
Logo da Agência Brasil
Geral Acidente com ônibus em Pernambuco deixa ao menos 15 mortos
sab, 18/10/2025 - 13:04
corinthians, libertadores feminina, santa fe
Esportes Corinthians e Deportivo Cali decidem hoje Libertadores Feminina
sab, 18/10/2025 - 12:31
São Paulo (SP), 16/10/2025 - Exposição Paiter Suruí, Gente de Verdade. Um projeto do Coletivo Lakapoy, no IMS Paulista. Foto: Maria Clara Villas/IMS
Cultura Mostra em São Paulo traz cotidiano do povo indígena paiter suruí
sab, 18/10/2025 - 11:47
Passo da Alfândega, no centro histórico do Recife, abriga uma das atividades do Rec'N'Play 2025
Economia Porto Digital reúne 475 empresas de tecnologia no centro de Recife
sab, 18/10/2025 - 11:17
Ver mais seta para baixo