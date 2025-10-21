logo ebc
Internacional

Ex-presidente francês, Sarkozy começa a cumprir pena de cinco anos

Ele foi condenado por arrecadar fundos de campanha em 2007 com a Líbia
Manuel Ausloos Clotaire Achi* – repórter da Reuters
Publicado em 21/10/2025 - 09:22
Paris
Ex-presidente da França Nicolas Sarkozy deixa sua casa em Paris para começar a cumprir sentença de 5 anos de prisão 21/10/2025 REUTERS/Sarah Meyssonnier
O ex-presidente da França Nicolas Sarkozy começou a cumprir uma sentença de cinco anos, nesta terça-feira (21), por conspirar para arrecadar fundos de campanha da Líbia.

A pena será cumprida na prisão de La Sante, em Paris, no que representa uma queda impressionante para um homem que liderou o país entre 2007 e 2012.

O ex-presidente conservador, de 70 anos, deixou sua casa para fazer a viagem de carro até a prisão, caminhando de mãos dadas com sua esposa Carla Bruni e aplaudido por uma multidão de apoiadores que gritavam "Nicolas, Nicolas" e cantavam o hino nacional La Marseillaise.

 

Sarkozy, que foi condenado e sentenciado no mês passado, é o primeiro ex-líder francês a ser preso desde o marechal Philippe Petain, colaborador nazista, após a Segunda Guerra Mundial.

Pouco depois de se dirigir a La Sante, Sarkozy publicou uma longa mensagem no X, na qual afirmava ser vítima de vingança e ódio.

"Quero dizer (ao povo francês), com a força inabalável que é minha, que não é um ex-presidente da República que está sendo preso esta manhã – é um homem inocente", disse ele.

Entenda

A condenação de Sarkozy encerrou anos de batalhas legais sobre as alegações de que sua campanha de 2007 recebeu milhões em dinheiro do líder líbio Muammar Gaddafi, que mais tarde foi derrubado e morto durante as revoltas da Primavera Árabe.

Embora Sarkozy tenha sido considerado culpado de conspirar com assessores próximos para orquestrar o esquema, ele foi absolvido de receber ou usar pessoalmente os fundos.

Ele sempre negou qualquer irregularidade e disse que o caso tem motivação política.

Seus advogados disseram que entraram com um pedido de liberdade antecipada, enquanto aguardam o julgamento de seus recursos, e que esperam que esse pedido seja analisado em cerca de um mês.

Eles disseram que esperam conseguir a libertação antecipada de Sarkozy até o Natal.

Reportagem adicional de Sudip Kar-Gupta, Benoit Van Overstraeten e Jean-Stephane Brosse

