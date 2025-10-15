Explosão deixa um morto e dois feridos em cidade portuária do Equador

Uma pessoa morreu e pelo menos duas ficaram feridas na explosão de um automóvel na cidade portuária de Guayaquil, no Equador, em frente a um edifício comercial pertencente à família do Presidente Daniel Noboa.

O major Jorge Montanero, do Corpo de Bombeiros de Guayaquil, disse à estação de televisão local Ecuavisa que a vítima fatal era um taxista que estava nas proximidades do edifício nesta terça-feira (14), quando o veículo com caçamba explodiu em uma movimentada região da cidade.

Questionado sobre se a bomba teria sido intencionalmente armada dentro do veículo, Montanero disse que teriam de esperar pela investigação da polícia.

"Não sabemos, mas um carro normal não explode assim."

O governador Humberto Plaza, da província de Guayas, cuja capital é Guayaquil, disse que a explosão de terça-feira foi "terrorismo puro e simples" e prometeu que a polícia vai encontrar os responsáveis.

"Vamos prendê-los, eles vão pagar e estas pessoas serão processadas por terrorismo", garantiu Plaza.

A agência de segurança pública de Guayaquil disse ontem na rede social X, que estava lidando com "a emergência causada pela detonação de artefatos explosivos" e publicou fotografias de uma estrada fechada por veículos da polícia e caminhões de bombeiros.

"Por volta das 18h [20h em Brasília], ouvimos um barulho muito alto. Pensamos que era uma explosão. Corremos com medo que algo mais acontecesse. Estamos em choque", disse à agência de notícias France-Presse a médica Samantha Vera, de 40 anos, que trabalha num bairro próximo.

Os ataques, homicídios, extorsões, roubos e outros crimes são frequentes na cidade de Guayaquil, um bastião de grupos ilegais que dá acesso ao Oceano Pacífico.

Tráfico de drogas

No domingo (12), também em Guayaquil, seis pessoas foram mortas e 17 ficaram feridas em um ataque de um grupo armado, provavelmente ligado ao tráfico de droga, durante um jogo de futebol, anunciou a polícia.

Duas das pessoas mortas tinham antecedentes criminais, indicou a polícia, que atribuiu o ataque a uma disputa territorial pelo tráfico de droga, acrescentando que dois suspeitos já foram detidos.

Também no domingo, cinco pessoas foram mortas em Playas, no Noroeste do país, durante a festa de 15 anos de uma jovem, segundo informações da imprensa local.

O Equador, que está na rota do tráfico de cocaína com destino aos Estados Unidos e à Europa, está mergulhado em violência de gangues que usam assassinos profissionais e também praticam extorsão e sequestros.

Algumas estão associadas a cartéis mexicanos, colombianos e albaneses.

Apesar da política de combate ao crime organizado do Presidente equatoriano, Daniel Noboa, mais de 4,6 mil homicídios foram cometidos nos primeiros seis meses deste ano no país, que tem pouco mais de 18 milhões de habitantes, número que representa um aumento de 47% em comparação com o mesmo período de 2024.

É proibida a reprodução deste conteúdo