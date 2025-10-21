Fluxo de ajuda para Gaza está muito abaixo das metas, diz fundo da ONU

O Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas (ONU) disse nesta terça-feira (21) que os suprimentos para Gaza estão aumentando após o cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, mas ainda estão muito aquém da meta diária de 2 mil toneladas, porque apenas duas passagens estão abertas, e nenhuma para o norte do enclave, atingido pela fome.

Cerca de 750 toneladas de alimentos estão entrando na Faixa de Gaza diariamente, de acordo com o PMA, mas isso ainda está bem abaixo da escala de necessidades após dois anos de conflito entre Israel e o Hamas, que reduziu grande parte de Gaza a um terreno baldio e deixou quase toda a população desabrigada.

"Para chegar a esse aumento de escala, temos que usar todos os pontos de passagem de fronteira no momento", disse a porta-voz do PMA, Abeer Etefa, em coletiva de imprensa em Genebra.

Ela acrescentou que apenas duas das passagens controladas por Israel estão operacionais: Kerem Shalom, no Sul, e Kissufim, no Centro.

Alguns suprimentos nutricionais para crianças e mulheres grávidas chegaram ao Norte pelo Sul, disse ela, mas ainda estão muito aquém do nível necessário.

"Não tivemos comboios de grande escala para a Cidade de Gaza ou para o Norte de Gaza", disse ela.

Os suprimentos de alimentos entregues até o momento são suficientes para alimentar cerca de meio milhão de pessoas por duas semanas, disse ela.

Muitos habitantes de Gaza estão armazenando os alimentos que estavam recebendo porque temiam que os suprimentos pudessem secar novamente.

"Eles comem parte da comida e racionam e guardam alguns dos suprimentos para uma emergência, porque não têm muita certeza de quanto tempo o cessar-fogo vai durar e o que vai acontecer depois", disse ela.

