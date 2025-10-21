logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Fluxo de ajuda para Gaza está muito abaixo das metas, diz fundo da ONU

Emma Farge – Repórter da Reuters
Publicado em 21/10/2025 - 10:25
Genebra
Caminhão leva ajuda humanitária a palestinos em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza 21/10/2025 REUTERS/Stringer
© Divulgação via Reuters
Reuters

O Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas (ONU) disse nesta terça-feira (21) que os suprimentos para Gaza estão aumentando após o cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, mas ainda estão muito aquém da meta diária de 2 mil toneladas, porque apenas duas passagens estão abertas, e nenhuma para o norte do enclave, atingido pela fome.

Cerca de 750 toneladas de alimentos estão entrando na Faixa de Gaza diariamente, de acordo com o PMA, mas isso ainda está bem abaixo da escala de necessidades após dois anos de conflito entre Israel e o Hamas, que reduziu grande parte de Gaza a um terreno baldio e deixou quase toda a população desabrigada.

"Para chegar a esse aumento de escala, temos que usar todos os pontos de passagem de fronteira no momento", disse a porta-voz do PMA, Abeer Etefa, em coletiva de imprensa em Genebra.

Ela acrescentou que apenas duas das passagens controladas por Israel estão operacionais: Kerem Shalom, no Sul, e Kissufim, no Centro.

Alguns suprimentos nutricionais para crianças e mulheres grávidas chegaram ao Norte pelo Sul, disse ela, mas ainda estão muito aquém do nível necessário.

"Não tivemos comboios de grande escala para a Cidade de Gaza ou para o Norte de Gaza", disse ela.

Os suprimentos de alimentos entregues até o momento são suficientes para alimentar cerca de meio milhão de pessoas por duas semanas, disse ela.

Muitos habitantes de Gaza estão armazenando os alimentos que estavam recebendo porque temiam que os suprimentos pudessem secar novamente.

"Eles comem parte da comida e racionam e guardam alguns dos suprimentos para uma emergência, porque não têm muita certeza de quanto tempo o cessar-fogo vai durar e o que vai acontecer depois", disse ela.

É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
Caminhões com ajuda fazem fila perto da fronteira de Rafah, entre Egito e Faixa de Gaza 13/8/2025 REUTERS/Stringer
Israel autoriza retomada de ajuda humanitária em Gaza após ataques
Conflito no Oriente Médio Ajuda Humanitária Faixa de Gaza
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Cometa Neowise
Geral Chuva de meteoros Orionídeas poderá ser vista em todo país; saiba mais
ter, 21/10/2025 - 12:37
São Paulo - Termômetro na manhã de hoje marca 13ºC, na capital em frente à Catedral da Sé, região central (Rovena Rosa/Agência Brasil)
Geral SP: metrô tem falha nesta terça-feira e causa transtornos à população
ter, 21/10/2025 - 11:18
São Paulo (SP), 25/06/2025 - DR com Demori recebe o jornalista Flavio Gomes . Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Esportes Jornalista esportivo Flavio Gomes é entrevistado hoje no DR com Demori
ter, 21/10/2025 - 11:15
Frio em São Paulo
Geral Temperatura em São Paulo cai para 10ºC e bate novo recorde em outubro
ter, 21/10/2025 - 10:30
Caminhão leva ajuda humanitária a palestinos em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza 21/10/2025 REUTERS/Stringer
Internacional Fluxo de ajuda para Gaza está muito abaixo das metas, diz fundo da ONU
ter, 21/10/2025 - 10:25
Brasília (DF), 01/10/2024 - Guilherme Boulos, candidato à prefeitura de São Paulo (SP). Eleições 2024. Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Política Boulos diz que colocará governo na rua, ouvindo demandas populares
ter, 21/10/2025 - 09:26
Ver mais seta para baixo