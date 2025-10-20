logo ebc
Fortnite e Snapchat estão entre aplicativos que ficaram fora do ar

Fato foi registardo por interrupção global da AWS
Repórteres - Shubham Kalia, Devika Nair e Ananya Palyekar
Publicado em 20/10/2025 - 10:04
São Paulo
Brasília (DF), 20/10/2025 - Tela do aplicativo AWS - Amazon Work Service. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil
Reuters

A unidade de serviços em nuvem da Amazon, AWS, foi afetada por uma interrupção nesta segunda-feira (20) que derrubou vários aplicativos populares, incluindo Fortnite e Snapchat, e causou problemas de conectividade para muitas empresas em todo o mundo.

A AWS disse que estava observando um aumento nas "taxas de erro e latências" de vários serviços. "Estamos trabalhando em vários caminhos paralelos para acelerar a recuperação", disse a empresa em sua última atualização.

A indisponibilidade da AWS é a primeira grande interrupção da internet desde o mau funcionamento do CrowdStrike no ano passado, que prejudicou os sistemas de tecnologia em hospitais, bancos e aeroportos em todo o mundo.

A AWS fornece capacidade de computação sob demanda, armazenamento de dados e outros serviços digitais para empresas, governos e indivíduos. As interrupções em seus servidores podem causar problemas em sites e plataformas que dependem de sua infraestrutura de nuvem. A AWS concorre com os serviços de nuvem do Google e da Microsoft.

A AWS direcionou a Reuters para sua página de status quando solicitada a fazer um comentário. A Amazon não respondeu a um pedido de comentário.

A startup de IA Perplexity, a bolsa de criptomoedas Coinbase e o aplicativo de negociação Robinhood atribuíram as interrupções à AWS.

"A Perplexity está fora do ar neste momento. A causa principal é um problema da AWS. Estamos trabalhando para resolvê-lo", disse o presidente-executivo da Perplexity, Aravind Srinivas, em um post no X.

O site de compras da Amazon, o PrimeVideo e a Alexa estavam enfrentando problemas, de acordo com o Downdetector.

O Fortnite, de propriedade da Epic Games, o Roblox, o Clash Royale e o Clash of Clans estavam entre as plataformas de jogos fora do ar, enquanto o Venmo, da Paypal, e Chime algumas das plataformas financeiras que enfrentavam problemas, disse o site de rastreamento de interrupções.

O aplicativo Lyft, rival do Uber, também ficou fora do ar para milhares de usuários nos Estados Unidos (EUA).

A presidente do aplicativo de mensagens Signal, Meredith Whittaker, confirmou no X que a plataforma da empresa também foi afetada pela interrupção da AWS.

amazon AWS Aplicativos Google Microsoft.
