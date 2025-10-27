logo ebc
Internacional

Furacão Melissa atinge força máxima no Caribe

Alerta é do Centro Nacional de Furacões norte-americano
Lusa*
Publicado em 27/10/2025 - 08:56
Washington
Palm trees are shaken by the wind, ahead of Hurricane Melissa at Hellshire Beach, in the coastal town of Hellshire, Jamaica, October 26, 2025. REUTERS/Octavio Jones
© Reuters/Octavio Jones/Proibida reprodução
Lusa

O furacão Melissa atingiu sua força máxima no Caribe, de acordo com o Centro Nacional de Furacões norte-americano (NHC, na sigla em inglês), que prevê “ventos devastadores” e “inundações catastróficas” na Jamaica, divulgou hoje (27) a imprensa internacional.

"O Melissa é agora um furacão de categoria 5. Ventos devastadores, tempestades e inundações catastróficas vão piorar progressivamente na Jamaica ao longo do dia e até à noite", afirmou o NHC, com sede em Miami, em seu portal oficial, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

O epicentro do furacão "deve passar perto ou sobre a Jamaica entre a noite de hoje e terça-feira, atravessar o sudeste de Cuba amanhã à noite e deslocar-se em direção ao sudeste das Bahamas na quarta-feira", afirmou o NHC.

O Melissa já provocou quatro mortes na semana passada: três no Haiti e uma na República Dominicana, onde um adolescente continua desaparecido.

"É provável que ocorram inundações repentinas catastróficas e numerosos deslizamentos de terra ", acrescentou o NHC.

Os moradores das áreas afetadas "precisarão ficar em casa até dois ou três dias e, possivelmente, mais para aqueles que poderão ficar isolados pelas inundações", declarou o vice-diretor do NHC, Jamie Rhome, numa atualização em vídeo.

Rhome alertou que as condições na Jamaica "iriam se deteriorar muito rapidamente nas próximas horas”.

O Aeroporto Internacional Norman Manley, que serve Kingston, anunciou o seu fechamento no sábado à noite. Os portos marítimos também foram fechados.

O último grande furacão a atingir a Jamaica foi o Beryl, em julho de 2024. Com intensidade invulgar para aquele período do ano, trouxe chuvas e ventos fortes, matando pelo menos quatro pessoas na ilha.

Melissa é a 13ª tempestade tropical da temporada do Atlântico, que ocorre entre o início de junho e o final de novembro.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Furacão Melissa caribe força máxima
