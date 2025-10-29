logo ebc
Furacão Melissa baixa para categoria 3 perto de Cuba

Ventos chegam a 205 quilômetros por hora
Lusa*
Publicado em 29/10/2025 - 08:59
Havana
Lusa

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (EUA) - NHC, a sigla em inglês - prevê que o Melissa atinja em breve a costa sul de Cuba como furacão de categoria 3 e de natureza "extremamente perigosa", com ventos de 205 quilómetros horários.

A tempestade tem oscilado entre as categorias 3, 4 e 5, as mais altas na escala Saffir-Simpson, nos últimos dias.

No que diz respeito à trajetória, o Melissa desloca-se sobre o leste de Cuba até esta manhã, para continuar a passar pelo sudeste ou centro das Bahamas no final do dia de hoje.

As Bermudas deverão ser atingidas nesta quinta-feira (30) à noite, de acordo com o último relatório do NHC, acrescentando que o centro do furacão se desloca a 16 quilômetros por hora.

Na Baía de Guantánamo, em Cuba, foram recentemente registrados ventos sustentados de 61 quilômetros por hora (km/h) e rajadas de 111 km/h.

Está em vigor um aviso de furacão para as províncias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguin e Las Tunas, tendo os moradores sido aconselhados a procurar imediatamente um abrigo seguro.

Também estão em alerta o sudeste e o centro das Bahamas e as Bermudas, onde foi pedido à população que se organize com urgência para proteger vida e bens.

Enquanto esses países se preparam para a tempestade, as autoridades na Jamaica avaliam o resultado da passagem do Melissa.

Danos extensos foram relatados em partes de Clarendon, no sul da Jamaica, e na paróquia de St. Elizabeth, no sudoeste, que "ficou submersa", disse o vice-presidente do Conselho de Gestão de Risco de Desastre da Jamaica, Desmond McKenzie.

A tempestade também danificou quatro hospitais e deixou um deles sem eletricidade, forçando as autoridades a retirarem 75 pacientes, observou McKenzie.

Mais de meio milhão de clientes estavam sem energia no final dessa terça-feira, enquanto as autoridades relatavam que a maior parte da ilha sofreu com queda de árvores e cortes de energia, além de extensas inundações.

O governo disse que espera reabrir todos os aeroportos da Jamaica amanhã para garantir a rápida distribuição de suprimentos de emergência.

A tempestade já causou pelo menos sete mortes no Caribe, incluindo três na Jamaica, três no Haiti e uma na República Dominicana. Uma pessoa continua desaparecida.

