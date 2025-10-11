logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Gaza tem primeira noite tranquila em meses após cessar fogo

População está regressando paulatinamente às suas residências
Lusa
Publicado em 11/10/2025 - 09:55
Lisboa
Palestinians, who were displaced to the southern part of Gaza at Israel's order during the war, make their way along a road as they return to the north after a ceasefire between Israel and Hamas in Gaza went into effect, in the central Gaza Strip, October 10, 2025. REUTERS/Mahmoud Issa TPX IMAGES OF THE DAY
© Mahmoud Issa
Lusa

A noite desta sexta-feira (10) para este sábado (11) foi a "primeira tranquila" na Faixa de Gaza após meses de bombardeamentos incessantes com o início do cessar-fogo no território palestino.

Os residentes, que estão regressando paulatinamente às suas residências estão concentrados, sobretudo, em verificar o que resta das suas casas e em recuperar os corpos dos mortos.

"Foi uma noite tranquila, a primeira sem bombardeios desde o início da guerra, exceto pelos dias de calma em novembro de 2023 e janeiro de 2025", disse à agência noticiosa espanhola EFE o médico em Gaza Mohammad. O médico recorda apenas o silêncio vivido nas duas anteriores tréguas, que também permitiram algum alívio aos habitantes da Faixa de Gaza.

No seu hospital, segundo ele, já não chegam dezenas de mortos todos os dias, mas sim os corpos que vão sendo recuperados aos poucos dos escombros, onde permanecem os restos de pelo menos 7.000 pessoas, segundo cálculos do Ministério da Saúde do enclave, que registrou mais de 67.000 mortos por fogo israelita em 2 anos de conflito.

"Pela primeira vez em muito tempo, conseguimos dormir sem medo nem preocupações", disse Zaher, outro habitante de Gaza, que teve de abandonar a capital há algumas semanas com a família para se deslocar até Deir al-Balah, no centro, onde se refugiou numa tenda.

Zaher recorda que, sexta-feira à noite, a população de Gaza saiu para as ruas destruídas de Deir al-Balah e puderam caminhar tranquilamente, saudando amigos e celebrando o esperado fim da ofensiva.

Agora, concentra-se em procurar um local para viver com a mulher e quatro filhos na cidade de Gaza, onde os preços da habitação, segundo disse, triplicaram devido à escassez de oferta, uma vez que muitos edifícios estão danificados ou completamente destruídos pelos ataques israelitas, incluindo a sua própria casa, que foi arrasada no início da ofensiva.

Desde que, na sexta-feira ao meio-dia (hora local), entrou em vigor o cessar-fogo acordado entre Israel e o Hamas, milhares de pessoas estão regressando dos seus abrigos no sul para a cidade de Gaza, onde permaneceram apenas cerca de 250.000 dos mais de 1 milhão de residentes, devido à operação israelita para invadir a cidade.

Atualmente, as tropas israelitas encontram-se atrás da chamada "linha amarela" do recuo e controlam cerca de metade do território do enclave - antes controlavam 80% -, para que as milícias palestinas possam reunir os reféns ainda detidos e libertá-los nos próximos dois dias.

Entretanto, os habitantes de Gaza estão celebrando o fato de poderem voltar a respirar com tranquilidade e, como destaca Zaher, e "voltar a caminhar pelas ruas em paz".

Relacionadas
Palestinos deslocados se movem para o sul depois que as forças israelenses ordenaram que os moradores da Cidade de Gaza fossem para o sul 28/09/2025 REUTERS/Dawoud Abu Alkas
Unicef pede ajuda para Gaza e alerta para alta de mortes de crianças
Palestinos caminham em meio a destroços na Cidade de Gaza 10/10/2025 REUTERS/ Ebrahim Hajjaj
Moradores de Gaza voltam para casas destruídas
KHAN YUNIS, GAZA - OCTOBER 9: Palestinians gather to celebrate following the announcement of a ceasefire agreement expected to take effect in the Gaza Strip on October 9, 2025, in Khan Yunis, Gaza. Doaa Albaz / AnadoluNo Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey
Israel começa a retirar máquina de guerra da Faixa de Gaza
Guerra no Oriente Médio Cessar-Fogo Israel Hamas Faixa de Gaza
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 09/10/2025 –Nelson Faria apresenta clássicos do cancioneiro nacional em show inédito na TV Brasil Frame TV Brasil
Cultura Nelson Faria apresenta clássicos do cancioneiro nacional na TV Brasil
sab, 11/10/2025 - 10:30
Brasília (DF), 01/07/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa do lançamento do Plano Safra 2025/26, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Lula viaja para Roma para abertura do Fórum Mundial da Alimentação
sab, 11/10/2025 - 10:27
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA). Centro Técnico Educacional da CNTI, Luziânia - GO. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Meio Ambiente Conferência inspira jovens a combaterem injustiça climática no Brasil
sab, 11/10/2025 - 10:15
Rio de Janeiro (RJ), 10/10/2025 – Exposição no Rio valoriza imaginário periférico Mostra estreia com entrada gratuita e apresentação de quadrilha fora de época
Cultura Exposição no Rio valoriza imaginário periférico de Deneir Martins
sab, 11/10/2025 - 10:02
Palestinians, who were displaced to the southern part of Gaza at Israel's order during the war, make their way along a road as they return to the north after a ceasefire between Israel and Hamas in Gaza went into effect, in the central Gaza Strip, October 10, 2025. REUTERS/Mahmoud Issa TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Gaza tem primeira noite tranquila em meses após cessar fogo
sab, 11/10/2025 - 09:55
Rio de Janeiro (RJ), 07/05/2025 – Vacinas de poliomelite produzidas por Bio-Manguinhos/Fiocruz, exibidas no 9º Simpósio Internacional de Imunobiológicos. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Fiocruz e UFMG firmam parceria para expandir centro de vacinas
sab, 11/10/2025 - 09:31
Ver mais seta para baixo